Francisco Martínez tras su debut con Marathón: ¿Nervioso? “Los primeros minutos sí”, ¿qué le dijo Keosseián tras el juego?

- LA ENTREVISA -

¿Cuáles son sus sensaciones tras su ansiado debut en Liga Nacional?

Muy feliz por el debut, aunque no como yo esperaba, ya que deseaba que fuera un triunfo, pero los planes de Dios son perfectos y hay que darle vuelta a la página para seguir trabajando.

Ya este miércoles ante Victoria tenemos una revancha y el fútbol así es. Toca seguir trabajando duro para ese partido porque tenemos que sacar los tres puntos. En lo personal agradecido con Dios por la linda experiencia.

¿Estuvo nervioso en el momento de su debut?

Los primeros minutos sí. Luego ya nos sentimos con mucha más confianza.

¿Qué le dijo el profesor Manuel Keosseián tras su primer partido oficial en la Liga Nacional?

Me dijo que lo había hecho bastante bien y que siguiera mejorando. Lo que él me pidió en la cancha creo que lo hicimos, va pasando el tiempo y vamos tomando confianza. El profe me señaló que le siguiera metiendo y trabajando.

¿Cómo reaccionó su familia tras su debut?

Ellos reaccionaron muy felices.

¿Qué pasó por su cabeza cuando Manuel Keosseián le informó que entraría al segundo tiempo?

Me sentía lleno de confianza ya que si él me estaba dando la oportunidad, yo lo podía hacer bien.

Cuando se enteró que iba convocado, ¿cuál fue su reacción?

Estos son planes de Dios y en el transcurso de la semana trabajamos bien, el profesor Manolo me lo dijo, que estaba laborando bien. Cuando iba en la lista estaba lleno de confianza de que podía debutar tal y como lo hicimos.

Se viene el duelo ante Victoria. ¿Luchará por pelear un puesto en la titularidad?

Claro que sí, a eso venimos al Marathón.

¿Qué ha faltado en los últimos partidos que han perdido?

Tenemos que entregarnos más en cada partido y se debe tener más garra.

¿Ha sido sometido a arduos entrenamientos en los últimos días?

Sí, han sido trabajos muy duros, pero gracias a Dios lo hemos venido superando.