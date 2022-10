Michaell Chirinos tras pegar primero ante Alajuelense: ‘‘Vamos a sufrir en Costa Rica, pero tenemos equipo para ganar la final’’

Olimpia pegó primero en la final de la Liga Concacaf ante Alajuelense y definirán el título en Costa Rica. Uno de los destacados de la noche fue Michaell Chirinos, quien dio una asistencia y firmó el tercero de los blancos para llegar al suelo tico con la mímima ventaja en el marcador.

Tras finalizar el encuentro en la capital, el atacante merengue dialogó con los medios de comunicación para valorar el resultado y aseguró que van a sufrir en la vuelta. También fue consultado sobre un posible llamado a la Selección de Honduras en el futuro luego del rendimiento que está demostrando.

Triunfo que pudo ser más abultado

‘‘En una final no se pueden cometer muchos errores, pero es parte del partido. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado, ahora vamos allá a enfrentar a un rival muy duro, esperamos un partido más disputado’’.

Su rendimiento, viene de menos a más

‘‘Contento. Desde la pretemporada me enfoqué en muchas cosas que me hacían falta, ahora me están saliendo, mejorando día a día para el bien del equipo y en lo personal también’’.