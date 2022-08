Michaell Chirinos revela el video que lo inspiró para anotarle al Municipal y eliminarlos de la Concacaf League

Al término de partido, el futbolista no ocultó la alegría que esto le provocó. “Contento por el resultado, agradecido con Dios porque el gol que anoté y ahora hay que pensar en lo siguiente”.

Sacrificado en el partido de ida y figura en la vuelta. Michaell Chirinos demuestra no solo su calidad futbolística, sino que también su madurez en su carrera deportiva.

Chirinos tuvo que ser sacrificado en el juego de ida de ante el Municipal, donde se quedaron con nueve futbolistas y Pedro Troglio lo reemplazó para defender el resultado.

“El profe me tiene mucha confianza, ya me tocó entrar y salir en el partido, eso me ayudó a tomar más fuerza, ahora el resultado está ahí”.

UN VIDEO QUE LE FUE DE INSPIRACIÓN

Michaell Chirinos fue parte de la histórica remontada de Olimpia ante el Alianza de El Salvador en el estadio Nacional y ahora un exjugador de los albos le recordó ese momento previo al partido ante el Municipal.

“Estuve viendo un partido y aparecían dos compañeros que ahora no están y me faltaba a mí. Fue una noche muy linda e importante para mí que me ayudará a tomar confianza para lo que resta del torneo”.

Y agrega: “Me mandó Alex López un vídeo contra el Alianza y el mayor recuerdo es que no pude anotar, pero estuve atras de Costly, pude jugar y otro recuerdo fue cuando quedé campeón contra el Santos en Costa Rica, donde pude anotar”.