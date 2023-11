Miguel Falero no ve fuera a Real España de la liguilla: “No vamos a bajar los brazos, nosotros estamos todavía en carrera”

Obligación ganar ante un complicado rival: “Sabemos de la paridad entre los equipos es bien marcada, pero también tenemos claro que sumarle un triunfo al buen trabajo nos ayudaría mucho. Vamos a enfrentar a un Real Sociedad que tiene buena idea de juego, está muy bien dirigido y intentan jugar no son un club que se van a venir a meter atrás.

En agenda tres rivales directos: “Me seduce muchísimo estas tres jornadas restantes porque son tres rivales directos y son nueve puntos que están en juego, y si bien hay una gran paridad, nosotros tenemos ese gran anhelo de poder sumar victorias con buenos partidos. Mientras tengamos desarróllenos un buen juego la posibilidad existe”.

Condiciones climáticas: “ Hay que tomar en cuenta situaciones como el terreno de juego que nos van a perjudicar, pero de igual manera el que busque llevar la iniciativa va ser el que tenga un mayor desgaste”.

Correcciones tras el juego ante Motagua: “Contra Motagua fue mucho más parejo de lo que se vio en el resultado, lamentablemente, ellos tuvieron la jerarquía y contundencia para llegar a nuestra área y hacernos sufrir”.

11 definido: “Ya está, pero no se lo he confirmado a los jugadores porque me voy a guardar estas horas por si sale algún inconveniente. Ya los 11 están y han trabajado en los últimos días”.