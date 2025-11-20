¡Hoy regresa la Liga Nacional! Motagua recibe al Olancho FC: hora, canal y bajas sensibles en el azul en jornada reprogramada

Con los tres puntos, el equipo dirigido por Javier López alcanzaría 28 unidades , cifra que le bastaría para desplazar al Real España del tercer lugar. Esta posibilidad convierte el duelo ante los Potros en un choque de alto valor competitivo, ya que la lucha por los puestos de privilegio sigue siendo intensa.

¡Este jueves regresa la Liga Nacional! El Motagua recibirá este jueves 20 de noviembre al Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés , en un duelo correspondiente a la jornada reprogramada del torneo Apertura 2025. El partido está pactado para iniciar a las 7:00 PM y llega en un momento clave para las aspiraciones azules, que buscan seguir sumando antes del cierre de las vueltas regulares.

Sin embargo, los azules enfrentarán este compromiso con bajas sensibles, especialmente en zona defensiva. El club capitalino no contaría con Marcelo Santos ni Luis Vega, ambos seleccionados nacionales que vieron minutos en el reciente duelo de Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista.

La buena noticia para Motagua es que recupera a tres futbolistas que también estuvieron en la convocatoria de la Selección, pero que no tuvieron participación. Se trata de Denis Meléndez, Cristopher Meléndez y Luis Santamaría, quienes están disponibles nuevamente para reforzar la plantilla en este importante compromiso.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2025 DE LA LIGA NACIONAL

Por su parte, el Olancho FC llega con la intención de complicar al azul profundo y seguir peleando puestos de clasificación, respaldado por su orden y capacidad para competir de tú a tú ante los clubes grandes. Con ambos equipos necesitados de puntos, el Nacional se prepara para un duelo vibrante que promete emociones desde el pitazo inicial.

Deportes TVC transmitirá este compromiso, pero podés seguir el minuto a minuto estará disponible en www.diez.hn, donde se cubrirán todos los detalles del encuentro. El Motagua llega motivado, consciente de que una victoria no solo le permitiría acercarse a la recta final con más confianza, sino también dar un golpe en la tabla de posiciones.