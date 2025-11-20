¡Hoy regresa la Liga Nacional! Motagua recibe al Olancho FC: hora, canal y bajas sensibles en el azul en jornada reprogramada

Sin embargo, los azules enfrentarán este compromiso con bajas sensibles, especialmente en zona defensiva. El club capitalino no contaría con <b>Marcelo Santos</b> ni <b>Luis Vega</b>, ambos seleccionados nacionales que vieron minutos en el reciente duelo de Honduras ante Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista.La buena noticia para Motagua es que recupera a tres futbolistas que también estuvieron en la convocatoria de la Selección, pero que no tuvieron participación. Se trata de <b>Denis Meléndez, Cristopher Meléndez y Luis Santamaría</b>, quienes están disponibles nuevamente para reforzar la plantilla en este importante compromiso.<b>LEA TAMBIÉN:<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank"> ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2025 DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Por su parte, el Olancho FC llega con la intención de complicar al azul profundo y seguir peleando puestos de clasificación, respaldado por su orden y capacidad para competir de tú a tú ante los clubes grandes. Con ambos equipos necesitados de puntos, el Nacional se prepara para un duelo vibrante que promete emociones desde el pitazo inicial.<b>Deportes TVC transmitirá este compromiso</b>, pero podés seguir el minuto a minuto estará disponible en <b>www.diez.hn</b>, donde se cubrirán todos los detalles del encuentro. El Motagua llega motivado, consciente de que una victoria no solo le permitiría acercarse a la recta final con más confianza, sino también dar un golpe en la tabla de posiciones.