Marathón, con apuros, rescata el empate ante Olancho FC con un gol 'in extremis' de Alexy Vega en la jornada 6 del Apertura 2025

Marathón rescató un punto ante Olancho FC en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, por el juego correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

La polémica del partido llegó al minuto 30, cuando Alexy Vega recibió en posición legal dentro del área rival y asistió a Messiniti para que el argentino solo la empujara. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín, indicando que el futbolista verdolaga se encontraba en offside.