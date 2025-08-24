Liga Nacional

Marathón, con apuros, rescata el empate ante Olancho FC con un gol 'in extremis' de Alexy Vega en la jornada 6 del Apertura 2025

¡Con lo justo! El Monstruo Verde rescata un punto ante los Potros con un gol de penal de Alexy Vega al minuto 89.

finalizado
Olancho FC
Olancho FC
1
Marathón
Marathón
1
    Olancho FC vs Marathón en la jornada 6 del Apertura 2025. (FOTO: David Romero)
2025-08-24

Marathón rescató un punto ante Olancho FC en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, por el juego correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

La polémica del partido llegó al minuto 30, cuando Alexy Vega recibió en posición legal dentro del área rival y asistió a Messiniti para que el argentino solo la empujara. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín, indicando que el futbolista verdolaga se encontraba en offside.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

MARATHÓN: César Samudio, Henry Figueroa, Javier Rivera, Isaac Castillo, Brian Farioli, Damín Ramírez, Nicolás Messiniti, Javier Aguilera, Iván Anderson, Jafeth 'Kalushita' Fernández.

OLANCHO FC: Gerson Argueta, Óscar Almendarez, Juan Lasso, Yeer Gutiérrez, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Alexander López, Rodrigo de Olivera, Ángel Delgado, Omar Elvir, Marlon Ramírez.

