Marathón, con apuros, rescata el empate ante Olancho FC con un gol 'in extremis' de Alexy Vega en la jornada 6 del Apertura 2025

<b>Marathón </b>rescató un punto ante <b>Olancho FC </b>en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, por el juego correspondiente a la jornada 6 del <b>Torneo Apertura 2025 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>.La polémica del partido llegó al minuto 30, cuando <b>Alexy Vega </b>recibió en posición legal dentro del área rival y asistió a <b>Messiniti </b>para que el argentino solo la empujara. Sin embargo, el juez de línea levantó el banderín, indicando que el futbolista verdolaga se encontraba en offside.