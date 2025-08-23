Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Olimpia y Motagua triunfan, Platense pierde y hay movimientos en la clasificación

El desarrollo del campeonato hondureño en su torneo Apertura 2026 va cada vez llegando al ecuador del torneo y uno que volvió al triunfo fue <b>Olimpia</b>, quien no suelta el liderato.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-platense-en-vivo-online-canal-transmision-donde-verlo-apertura-liga-nacional-OE27100853" target="_blank">Los albos vencieron 3-1 al Platense</a> </b>y con ello se consolidan en la punta del torneo con 14 unidades, perseguido por un pelotón de tres clubes que ostentan en la clasificación 10 puntos; <b>Marathón</b>, <b>Real España</b> y<b> Olancho FC</b>, en ese orden.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Platense a pesar de la derrota, se ubica como quinto lugar, adentro de puestos de liguilla, al igual que<b> Juticalpa FC </b>con 8 puntos. <b>Lobos</b> tiene 7 y <b>Motagua</b>, con su triunfo ante el sotanero <b>Victoria</b>, comenzó a apretar en la clasificación con 4 unidades, ubicándose octavo.<b>Génesis</b>, <b>Choloma</b> y <b>Victoria</b> son los peores equipos del torneo y que junto a la <b>UPNFM </b>y <b>Motagua</b>, por ahora, están en puestos de eliminación. Los jaibos tienen cinco partidos e igual cantidad de derrotas, un torneo dantesco del club ceibeño.La sexta jornada continuó en el Rubén Deras, donde el <b>CD Choloma </b>sumó su primer triunfo del torneo derrotando al <b>Génesis</b> 2-1 y con ello sumando cuatro puntos; se cierra este domingo con el <b>Olancho FC vs Marathón </b>y<b> Real España</b> vs <b>Juticalpa</b>. El equipo que descansó fue lobos de la <b>UPNFM</b>.