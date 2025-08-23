Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Olimpia y Motagua triunfan, Platense pierde y hay movimientos en la clasificación

El desarrollo del campeonato hondureño en su torneo Apertura 2026 va cada vez llegando al ecuador del torneo y uno que volvió al triunfo fue Olimpia, quien no suelta el liderato.

Los albos vencieron 3-1 al Platense y con ello se consolidan en la punta del torneo con 14 unidades, perseguido por un pelotón de tres clubes que ostentan en la clasificación 10 puntos; Marathón, Real España y Olancho FC, en ese orden.



Platense a pesar de la derrota, se ubica como quinto lugar, adentro de puestos de liguilla, al igual que Juticalpa FC con 8 puntos. Lobos tiene 7 y Motagua, con su triunfo ante el sotanero Victoria, comenzó a apretar en la clasificación con 4 unidades, ubicándose octavo.

Génesis, Choloma y Victoria son los peores equipos del torneo y que junto a la UPNFM y Motagua, por ahora, están en puestos de eliminación. Los jaibos tienen cinco partidos e igual cantidad de derrotas, un torneo dantesco del club ceibeño.

La sexta jornada continuó en el Rubén Deras, donde el CD Choloma sumó su primer triunfo del torneo derrotando al Génesis 2-1 y con ello sumando cuatro puntos; se cierra este domingo con el Olancho FC vs Marathón y Real España vs Juticalpa. El equipo que descansó fue lobos de la UPNFM.