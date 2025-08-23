CD Choloma celebra su primer triunfo en el Apertura 2025 a costillas de un Génesis FC que luchó, pero no le ajustó

Ya en los minutos finales, <b>Choloma </b>tuvo oportunidades para sentenciar la contienda. Al 85', un error en en ofensiva de los locales evitó un grito más de gol, esto cuando<b> Jonathan Córdova</b> ganó metros en su corrida, pero su pase fue muy fuerte ante el arribo de <b>Mario Martínez</b>, quien se vio lerdo en el intento de llegar al balón. Luego, <b>Bryan Félix </b>se encargó de generar otra chance al 89', pero su disparo suave fue controlado sin problemas por Balanta.Finalmente, el encuentro terminó con justicia para el <b>CD Choloma</b>, que ganó con carácter y se quedó con los tres puntos en casa, mientras <b>Génesis </b>deberá replantear su accionar para las próximas jornadas del torneo. Es el primer triunfo de los maquileros y <b>Fernando Molina</b> respira...