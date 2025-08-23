CD Choloma celebra su primer triunfo en el Apertura 2025 a costillas de un Génesis FC que luchó, pero no le ajustó

El estadio Rubén Deras fue testigo de un encuentro tenso y vibrante, donde el CD Choloma se impuso 2-1 frente a Génesis FC, en el marco de la sexta jornada del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron una férrea determinación, dando lugar a un duelo ríspido y cargado de lucha en todas las zonas del campo.



VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL



Los locales consiguieron abrir el marcador al minuto 27' gracias a una jugada llena de confusión en el área rival. Kemsie Abbott, con algo de torpeza inicial, perdió el control del balón, pero con un taconazo habilitó a Axel Alvarado, que venía cerrando la jugada y no dudó en rematar con fuerza para poner el 1-0. Este tanto le permitió a Choloma tomar la ventaja justo cuando el desarrollo del juego mostraba más estudio que fútbol efectivo.

Génesis FC, por su parte, careció de la presión necesaria para incomodar a la defensa cholomeña y su estilo de juego no logró florecer en gran parte del primer tiempo. Así, el descanso llegó con la mínima diferencia favorable a los anfitriones. En el segundo tiempo, el técnico Luis Alvarado revolucionó a su equipo con algunos cambios que dieron fruto rápidamente. El cronómetro decía que se jugaban los 75 minuto y, William Moncada, que acababa de entrar, logró el empate de cabeza tras un desconcierto defensivo; un minuto antes, Abbott había sido expulsado, complicando a los locales. La alegría de Génesis duró poco, pues Choloma respondió con rapidez y al minuto 81' protagonizó un contragolpe letal que culminó con un derechazo cruzado de Leider Anaya, imposible para el portero Ronaldo Balanta, devolviendo la ventaja a los maquileros.

Ya en los minutos finales, Choloma tuvo oportunidades para sentenciar la contienda. Al 85', un error en en ofensiva de los locales evitó un grito más de gol, esto cuando Jonathan Córdova ganó metros en su corrida, pero su pase fue muy fuerte ante el arribo de Mario Martínez, quien se vio lerdo en el intento de llegar al balón. Luego, Bryan Félix se encargó de generar otra chance al 89', pero su disparo suave fue controlado sin problemas por Balanta. Finalmente, el encuentro terminó con justicia para el CD Choloma, que ganó con carácter y se quedó con los tres puntos en casa, mientras Génesis deberá replantear su accionar para las próximas jornadas del torneo. Es el primer triunfo de los maquileros y Fernando Molina respira...

FICHA TÉCNICA