Prensa de Costa Rica elogia a Olimpia y ataca al Alajuelense por el partido de ida de la final de la Liga Concacaf

Los periodistas costarricenses Diego Obando, Jacky Álvarez y Diego País elogiaron el triunfo del Olimpia y se lanzaron en contra del juego que hizo el Alajuela en el partido de ida de la Gran Final de Concacaf.

El equipo dirigido por el ex entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, recibió varias críticas por los periodistas, debido al planteamiento táctico que utilizó en el Estadio Chelato Uclés.

En el programa Fútbol al Día de Multimedios Deportes de Costa Rica, el periodista Diego Obando opinó sobre la actitud que mostraron los futbolistas rojinegros ante Olimpia.

"La Liga tienen que salvar la temporada, el torneo no es el que la afición quiere, sino el local. Hay cosas que no cambian, hay jugadores muertos en la cancha, se apagan y no tiene descuentos. Fue un equipo emocional, eso lo tiene vivo en la serie. Insisto, no me gusta perder contra Honduras, espero remonte y use la casa a favor", mencionó Obando.