Infartante: Así se vivió el minuto a minuto del Olimpia-Génesis por la semifinal de vuelta del Apertura 2023

“Nosotros vamos a pelear el campeonato a muerte, ojalá que lo podamos ganar, pero me preocupa (el arbitraje)”, comentaba Troglio en conferencia, respecto a las decisiones de Melvin Matamoros en la ida tras no señalar un penal a favor de Olimpia .

“Yo no quiero que me ayuden, solo quiero que se cobre lo que se tenga que cobrar. Los árbitros se equivocan como nos equivocamos los técnicos, y como se equivocan los jugadores. Pero yo estoy hablando que hoy fue evidente (penal), no me gustó”, añadía el entrenador.

Por otro lado, los leones tendrán a un Génesis que mantiene la ilusión intacta de remontar el marcador y avanzar a la final en su primera aparición en Liga Nacional bajo la dirección técnica de Reynaldo Tilguath.

El conjunto de Comayagua tiene que anotar dos tantos y no recibir ninguno para dejar en la lona a Olimpia. “Vamos a ser más agresivos”, avisaba su entrenador en la rueda de prensa.