Olimpia se manda otro equipo y derrota a los lobos de la UPNFM; Alberth Elis volvió a anotar en Liga Nacional

El estratega uruguayo sorprendió al realizar un cambio radical en la alineación titular, apostando por un once totalmente renovado respecto al partido anterior. El charrúa decidió hacer 11 modificaciones en el once inicial, demostrando la profundidad del plantel y su confianza en los nuevos valores que integran la escuadradel albo.

Lobos de la UPNFM , a pesar de la desventaja, no bajó los brazos y generó algunas ocasiones de peligro, destacando especialmente Roberto Moreira , quien tuvo al menos dos claras oportunidades para empatar el partido. Sin embargo, la falta de fortuna y la ejecución imprecisa privaron al delantero de anotar.

Con este resultado, Olimpia suma seis puntos en el torneo y mantiene su paso firme en el inicio del campeonato. No obstante, la mente del equipo ya está puesta en el próximo desafío, ya que en medio de la semana deberá enfrentarse a Real Estelí por la Copa Centroamericana , una prueba de alto nivel para los dirigidos por Espinel.

(2) OLIMPIA - 22. Andrés Salazar, 44. Edwin Lobo, 4. José García, 3. Facundo Queiroz, 31. Carlos Sánchez, 14. Marcos Montiel, 33. Michaell Chirinos, 30. Edwin Solano, 34. Kevin López, 17. Alberth Elis y 19. Yustin Arboleda.



DT: Eduardo Espinel (URU)



Goles: Yustin Arboleda 12', Alberth Elis 56'.



Tarjetas amarillas: Carlos Sánchez, Andrés Salazar, José García, Facundo Queiróz.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) UPNFM - 12. Alex Guity, 2. Luis López, 3. Geremy Rodas, 4. Lesvin Medina, 5. Félix Crisanto, 13. Cristian Gutiérrez, 14. José Fiallos, 18. José García, 28. Andrés Dávila, 27. Kilmar Peña y 11. Roberto Moreira.



DT: Salomón Názar



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: José Fiallos, José García, Jairo Róchez.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Nacional, Tegucigalpa.



Árbitro: José Valladares (La Lima)