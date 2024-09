¿Olimpia o Saprissa, quién es el mejor de Centroamérica? Jeaustin Campos respondió y se refirió al error de Buba con Honduras

Es muy difícil porque a la hora de señalar diferencias la gente puede pensar que es algo mejor o peor que... y se compensa, de repente, acá por los terrenos de juego que son más complicadito es más directo, además por el biotipo de los hondureños que son fuertes, nosotros allá hay un jugador que marca la diferencia con 1.90, los demás nos obliga a jugar un poco más táctico, a poner la pelota en el piso; acá, es más directo, es algo táctico también, pero allá nos obligamos más. Ustedes tienen el privilegio de este biotipo, pero el futbolista catracho es igual de técnico que el tico, no se diferencia y a través de la historia han tenido jugadores veloces, de buen pie, nosotros también. A mí me tocó jugar contra y con Amado Guevara, era un espectáculo verlo. Hay jugadores, pero creo que hay superficies que no permiten este fútbol, gracias a Dios ahora en el Morazán hemos tenido más cuidado con la pelota, pero ahora con los biotipos impera más la fuerza.

Yo creo que a esta altura el futbolista tiene que ser profesional, yo no me meto con ellos, nunca me meto al camerino, ellos tienen su espacio, uno fue jugador y lo ve como una amenaza que viene de afuera. Lo más importante es que como cuerpo técnico hemos hecho muy buena gestión hasta el momento con ellos, se mantiene felices y el que no juega sabemos que necesita mejorar, por qué no juega, pero lo necesitamos. Nos ocupamos más del que no juega porque hay un tema mental y lo trabajamos aparte con el que no juega. Sobre eso nos ayudó a estar compacto.

Primero, como se forma un equipo de atrás para adelante, tener seguridad de que, si vamos a atacar, estar bien parados, balones defensivos, tener referencias defensivas en la última línea. Para mí la disciplina táctica es importante, ha costado un poquito, pero los muchachos en base a esa disciplina táctica han manejado los movimientos sin pelota. Obviamente que habrá momentos de lapsos, como decía Juan Manuel Fangio, corredor de F1 que la carrera no se gana en la primera curva; sino hasta el banderazo final; sabemos que ese es otro mérito. Sabemos dónde estamos, donde estuvimos y hacia dónde vamos. Día a día lo remarcamos porque no podemos caer en una zona de confort, eso nos sirve, pero hay que ir juego a juego.

Bueno, creo que a través de la experiencia nos ha dado que independiente a donde lleguemos, hacer que el futbolista se potencie, colectivamente también. Ustedes saben más que yo como estaba el equipo, yo miré seis partidos y a partir de allí mejoramos lo colectivo, encontramos la falencia y reconocemos, después de eso te permite crecer para ir superando. Hasta el momento, no solo por los resultados, a pesar que no somos de acá, siempre el respeto de los colores, el escudo, el ADN, sudar la camisa, porque es el trabajo, también es respetar y honrar los colores donde estás. Darlo todo, eso se ha visto, peleamos cada pelota como la última, nos aplicamos tácticamente, sabemos cuál es nuestra meta y basados en eso los muchachos lo han manejado bien.

¿Qué jugador del Real España le ha llamado la atención?

Híjole, para mí todos, desde Buba, Devron, los capitanes, Jhow que es muy técnico, Acosta que te da otra cosa, los chicos como Osorto, Félix, la evolución que ha tenido Darixon Vuelto, Bryan Moya... la polifucionalidad de Mejía, la frialdad de Tatum, hay muchos. Te puedo mencionar toda la plantilla, pero estoy contento con la disponibilidad que tienen.

¿El liderato que tiene ahora Real España lo toma como presión o como parte del fruto de su trabajo?

Hay dos presiones cuando estás en un campeonato: la presión por llegar a la cima porque estás muy rezagado o la presión de estar arriba y mantenerte. Yo prefiero estar arriba y mantenerme, en las dos he estado y ninguna es confortable; te eleva tus expectativas y de la afición, pero lo más importante es tener los pies en la tierra y trabajar con humildad. Yo he llamado a los directivos y a la afición que son muy emocionales, nosotros trabajamos el día a día y no tener esa emoción; los entiendo, pero no lo comparto; gracias a Dios se está dando. No se gana en la primera curva, es como una carrera de Fórmula 1, se ha ganado, pero siempre como les digo a los jugadores, los felicito por entregarse y sudar la camiseta, pero las cosas buenas las verán en la prensa y las redes, a mí me toca ver en qué fallamos. Podemos ganar 10-0 pero me toca ver en qué fallamos, ver área de mejoras y ellos lo ven así.

Real España tiene siete años sin ser campeón, ha llegado a las finales y las ha perdido. ¿Es pesada esa mochila para usted?

Yo he cargado muchas mochilas de esas y sé que son pesadas, he agarrado un equipo en décimo lugar, sin pretemporada y sin conocer los jugadores y gracias a Dios nos fue bien, fue en el centenario del Herediano; otros en situación similar. Yo lo que puedo aportar es la experiencia de poder llevar momentos difíciles, pero eso no nos garantizará el título y el éxito, pero uno como capitán del barco sabe que hay tempestades y vienen otras, esperamos en Dios que no vengan, pero por lo menos ya lo he vivido.

¿La afición respira la 13, muchos consideran que Jeaustin Campos será quien baje del trono a Pedro Troglio, cómo lo ve?

Yo soy uno más, soy quien menos juega, ya pasaron esas épocas, así que... le agradezco a la afición, no sé si vendrán momentos difíciles, bueno, es fútbol, pueden haber, esperamos que esta ilusión no se apague y se convierta en apoyo a los muchachos. Les agradezco a la afición la confianza que nos está dando, nos persiguen los resultados y gracias a Dios. Muy sorprendido de la afición del último partido que disputamos en el Morazán, se nota que quieren al equipo, es vitamina para nosotros para seguir ilusionándonos partido a partido.

¿Buba está volviendo a ser espectacular en la selección; ¿pero en la Selección cometió un error, cómo lo mira?

No voy a criticar un colega, tampoco lo miró así, fue una situación circunstancial, era pitable y no era pitable. Si no se pita no pasa nada. Me quedo con cuatro intervenciones espectaculares que fueron importantes para mantener el arco en cero.

¿Se mira en diciembre levantando la 13?

Vamos partido a partido, primeramente, Dios sea así, los muchachos están trabajando día a día, pero faltan muchas curvas en la carrera, hasta ver esa bandera de cuadros cerrando y nosotros allá arriba, pues... Marathón es un gran equipo, Motagua lo es, Olancho tiene buenos jugadores, o sea, todos son muy competitivos, mira la tabla y está ajustada. Así que, vamos partido a partido para que la afición tenga esa ilusión. Aquí no merecemos nada, hay que ganarlo y esperamos que se nos de la sabiduría para que nos llegue ese ansiado campeonato.

¿Usted que ha sido campeón; en Centroamérica siempre hay un debate de quién es el equipo más grande de Centroamérica?

Ya me han hecho esa pregunta (risas), los panameños pueden decir que Tauro, los de Guatemala que Comunicaciones, El Salvador que Águila y Alianza, Nicaragua con el Diriangén y Estelí. Creo que cada país abogará por su equipo. Por títulos, los dos más grandes si no me equivoco son Olimpia y Saprissa. Hay rachas, Saprissa tiene un tetracampeonato, Olimpia ahora lo tiene, son muy parejos, ambos han tenido buenas campañas internacionales. A Olimpia internacionalmente le ha ido bien, Saprissa fue a un Mundial de Clubes y quedó en tercer lugar, han exportado jugadores, para mí está entre ellos dos, que varíe de un año a otro, pero ojalá que todos nos acerquemos a ese lugar para que el fútbol centroamericano siga creciendo.