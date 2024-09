Daniel Aparicio, el panameño de Real España: Su experiencia con Xabi Alonso, su encontronazo con Jhow Benavídez y su promesa

El Real España en este torneo Apertura 2024 ha tenido un buen inicio y parte de ello es gracias al sólido bloque de cinco defensas que lo mantienen como el club menos goleado (3 en contra) del certamen. VER MÁS: La millonaria taquilla que hizo Real España con el regreso al estadio Francisco Morazán en el triunfo ante Olimpia El más nuevo de este quinteto titular es el panameño Daniel Aparicio, quien ha mostrado ser un gladiador. El canalero visitó la redacción de DIEZ en donde nos contó su historia. El espigado defensor, de 24 años de edad, relató cómo fue su infancia, reveló que es un hombre romántico y lo que suele hacer en su tiempo libre.

Asimismo recordó su pasaje por el fútbol español donde conoció al entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, nos contó sobre los futbolistas que lo han sorprendido en la Liga Hondureña y no dejó por fuera el día que casi deja el fútbol para ser beisbolista.

- La entrevista con Daniel Aparicio-

—Gracias por la visita, Daniel... Cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de la Ciudad de Panamá, de un lugar que se llama Pueblo Nuevo, ahí fue donde crecí, es un barrio muy futbolero. —¿Qué tal fue tu infancia? Yo empecé a jugar desde los nueve años en inferiores, siempre jugué en categorías mayores a las mías, comencé con Sub-13, cuando tenía apenas nueve años y eso fue en cuanto al fútbol. Ya en lo personal vengo de una familia muy humilde, mi papá (contratista) y mi mamá (estilista) siempre fueron muy trabajadores y me apoyaron en un 100%. —¿Eres hijo único? Tengo tres hermanas más. Soy el hombre de la familia. —¿Y todos son futboleros? Sí, a todos les gusta jugar y ver fútbol. Mi padre es un amante del deporte y la gente me dice que era muy bueno cuando era joven, es más, llegué a jugar en canchas con mi papá en birrias que viene siendo fútbol en la calle.

—¿Cómo se dio tu debut con Plaza Amador? Fue un poco difícil cuando ya se dio la escala a reservas porque había mucha competencia en mi posición, pero el trabajo me ayudó a debutar a los 19 años y lo pude hacer antes porque llegué a los 13 años a Plaza Amador. —¿Cómo eres en el tema de las relaciones? Soy muy romántico, soy de regalar rosas, porque tengo una pareja muy buena. Mi chica me apoya bastante. Siempre me motiva en los momentos que siento que no puedo. La admiro mucho por la dedicación que tiene. Recuerdo que en momentos que lloré cuando perdía algún partido era ella quien me consolaba. —¿Cuál ha sido el momento más dulce de lo que va de tu carrera? Fue el día que me llamaron a la Selección de Panamá para jugar un amistoso en noviembre contra China, esa convocatoria fue solo de jugadores que jugaban en la liga de Panamá. Ese ha sido mi momento más agradable. —¿Qué te ha parecido San Pedro Sula? Normalmente salgo con mi chica a comer o con mis compañeros. También los invito a mi casa para para hacer una comida. Los invité hace poco para hacer una lasaña y no fueron, por eso estoy un poco molesto con ellos, ja ja ja. La ciudad es muy bonita. La gente lo saluda a uno en la calle y creo que he llegado en un buen momento a Real España. —¿Ya te había pasado encontrarte con aficionados tan entregados? Creo que en Panamá no se vive con tanto fanatismo la liga. Si te ven te saludan, ya saben que eres jugador, aquí se toman fotos con uno y piden firmas. Eso te motiva más.

—¿Qué anécdota tienes marcada desde tu llegada a Real España? Fue la del partido ante Olimpia. La gente se mostró increíble apoyando, eso te da fuerzas para no rendirte nunca. —Fuera del fútbol, ¿qué hace Daniel Aparicio en el día a día? Voy de paseo con mis amigos, los panameños, y mi chica, fuimos a la playa. Me gusta estar en casa viendo películas, jugando Play Station, algo tranquilo. —¿Qué canción no te puede faltar antes de un partido? Las panameñas, las del Barbel (cantante panameño). —¿Quién pone las canciones en el vestuario aurinegro? Se turnan entre Brayan Moya y Carter Bodden. —¿Te gustan otros deportes? Yo he practicado todos los deportes. Uno de los que más me gustan son el baloncesto y el béisbol, de pequeño iba a dejar el fútbol por el béisbol, pero hubo un profesor me dijo que eso no era para mí. —¿Cómo fue ese momento cuando te dicen que Real España estaba interesado en vos? Recuerdo que un domingo recibí una llamada para notificarme que había una posibilidad para venir a Real España. Yo inmediatamente dije que sí, se dieron las cosas entre clubes y ahora estoy aquí. Es un prestamo, pero espero que llegue la noticia de quedarme. —Te presentaron como una volante contención, pero con el profesor Jeaustin Campos estás jugando como zaguero central, ¿ya manejabas la posición? No fue algo nuevo porque en Panamá, en el equipo anterior, estaban escasos de defensas centrales, y el profesor Jorge Valdés me utilizó ahí. En mi debut con mi selección también jugué de central.

—Luego de varios partidos en Honduras, ¿quién es el rival más complicado? Fuel delantero Jorge Benguché, fue muy difícil, pero tampoco imposible. —¿Y la cancha que sentiste más difícil? La cancha de Olancho ha sido la más difícil y el sábado volvemos ahí, pero vamos a sacar el resultado. —¿Por dónde pasa el buen rendimiento de este Real España? El mérito pasa por todo el equipo, es un gran grupo, los delanteros defienden y eso contribuye al buen momento que estamos teniendo. Esperemos seguir así. —¿Quién fue el compañero que te sorprendió en Real España? Jhow Benavídez. En el primer entrenamiento que tuve lo rajé y se molestó, como se dice aquí ‘se maleó’, pero es muy buena onda. —¿Cómo es ser entrenado por Jeaustin Campos? Es súper bueno. Te ayuda en lo anímico y en lo que hace falta de futbolístico, A mí, en el nivel personal, me ayudado mucho en varios aspectos. —¿Qué ves en él que tal vez no habías visto antes? Creo que a la hora de mantener la posición de la pelota y que le transmite mucho a uno ser aguerrido.

—¿Cuáles son esos mandamientos de Jeaustin Campos? Tenemos que darlo todo siempre y no quedarnos con nada. —Y en las concentraciones, ¿les quita el teléfono? No, ja ja ja. Pero sí hay que ser puntual en las horas de las comidas y varias cosas. —¿Ya habías jugado esa línea de cinco anteriormente? Sí, ya había jugado línea de cinco, pero en el centro, así como de stoper. —¿Antes habías jugado en el fútbol español? Sí, en el Barakaldo CF de la tercera división. Fue una experiencia muy buena, cuando llegué a mi país de vacaciones, me estaban buscando tres equipos, pero el agente no pudo concretar nada. —¿Quiénes te querían? El Racing de Santander en la segunda división de España y los otros dos equipos no recuerdo el nombre.

—¿Qué no olvidas de tu pasaje en España? Recuerdo una fotografía con Xabi Alonso y con Unai Simón, una experiencia muy buena, son personas muy amables y espero volver a Europa. —¿Te genera mayor confianza el tema de tener a dos panameños de compañeros en el club? Sí, genera mucha confianza porque tenemos la misma cultura y compartimos con un buen ambiente. Ellos estaban en mi equipo cuando yo estaba en Panamá y nos llevábamos muy bien. —Te has mostrado muy bien desde tu llegada al equipo y eso te tiene como titular, ¿esa era tu ambición? Sí, creo que es el objetivo de todos los jugadores que están en el club, mostrar sus cualidades y sudar esta camiseta. —¿Qué te ha parecido el fútbol hondureño? El fútbol hondureño es súper complicado. Cuando llegué me costó, me cansaba muy rápido, pero ya me siento más adaptado y entendí que hay que ir a todas las pelotas divididas con fuerza porque si vas suave llevas la de perder. —¿Es un buen parámetro para los jugadores panameños el venir a la liga hondureña? Lo que tiene el fútbol hondureño es muy atractivo ante los ojos de los panameños. Se han venido muchos compatriotas y eso es mayor ventana para poder integrar nuestra selección. —¿Son más atractivos los salarios en el fútbol hondureño que en Panamá? Sí, aquí se gana bien. —¿Qué te parece el crecimiento de todo lo que encierra el balompié canalero? La selección y los clubes han crecido mucho y espero sigan así, que esto sea repetitivo, ir seguido a mundiales.