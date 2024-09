Troglio explotó contra “giles” y periodistas, aclaró viaje a Argentina: “quiero taparle la boca a más de alguno”

TABLA DE POSICIONES LIGA NACIONAL DE HONDURAS

El Olimpia llega con una crisis de malos resultados en el campeonato nacional y no conocen la victoria desde la jornada inaugural del campeonato cuando golearon por 3-0 al Génesis FC.

LA CONFERENCIA DE PEDRO TROGLIO

Problemas en Olimpia: “Yo no tengo pleitos con nadie y tengo pleitos con todos cuando no juegan. No es la primera vez que un Pinto se enoja, Bengtson, Menjívar, todos se enojan. De ahí que perdés por eso, perdés porque perdés o empatás. Yo hago lo que creo que tenga que hacer, yo sé quién es Bengtson, sé cómo es este plantel y de cómo vivimos. Ahora, si en cinco años somos todos unos divinos, ahora que perdemos tres partidos y estamos todos peleados, no. Estamos bárbaros”.

El camerino está dividido: “El camerino siempre está dividido, siempre. Los jugadores se llevan todos bien o todos son amigos, no. Algunos son amigos de uno y amigos de otro, como ustedes, no creo que te lleves bien con todos. Estamos bien, es fácil decir que el camerino está dividido, estamos bien”.

Competitividad. “La Liga es muy buena, bárbara, gracias a los cinco años de Olimpia (siendo campeón) yo creo que la Liga se hizo más competitiva y se nota. Yo creo que ahora ya no hay partidos tan fáciles, nosotros estamos bien, lógico, hay que levantar y ganar. Pase lo que pase a muerte con estos jugadores”.

El rival, UPN: “Equipo duro, que ganó de local sus tres partidos y de visita los perdió. Juega muy bien, es complicado y nosotros estamos necesitados de puntos. Decidimos jugar en San Pedro Sula por el campo de juego, la convocatoria y esperamos que nos acompañen”.

Lesionados: “El jugador de Olimpia que juega en la Selección tiene que tener carácter y no van a tener problemas”.

Viaje a Argentina. “Sirve para ayudar un poco, la maldad es dañina, hay personajes que ponen que en medio de la tormenta me fui a dar un descanso. Aquí no hay ninguna tormenta, esto se define a fin de año y no es ahora. No me fui a descansar, se me venció la visa y el club me mandó allá porque acá se tarda tres meses, me la dieron ayer. Esa gente que habla de uno, podían haber dicho que merecía ir a ver a mi familia. Ustedes están aquí siempre, hay que tener cuidado. Sirvió para que trabajen los muchachos, tenemos bajas como Nájar, Arboleda, Menjívar, Maylor y Kevin López”.

El presidente desea que siga. “Tranquilo, hablé, dije lo que pienso, yo lo que quiero es salir campeón y taparle la boca a más de alguno”.

Sigue firme de irse en diciembre: “Sí, ya lo dije, ya está. Mi idea es dirigir, nosotros tenemos claro que no jugamos bien y nos hacemos cargo. Hay gente que dice que Oliver Benítez estaba preparado para jugar, no estaba. Yo no traje de refuerzo a Oliver, no necesitábamos un refuerzo. Trajimos un jugador cuando se lesionó André Orellana y Julián, ahora de jugar tiene que superar a Julián, García, Paz y Montes, si no los supera, no va a jugar. Yo estoy con ganas de dar lo mejor, claramente de ganar”.

Tanto lesionado mueve el 11. “En el lateral derecho vamos a poner al chico (Edwin) Lobo. Y vamos a armar, no es la primera vez que no juega Arboleda, Nájar, Menjívar. Lo vamos a armar como siempre. Sabemos que no atravesamos un buen momento, pero el técnico debe estar más cauto. Si decido poner a Julián de 3, así será”.

Octavo en la tabla de posiciones. “El mensaje es el de siempre, no escuchen a ningún gil, a ninguno de los giles de turno, a los tuiteros, periodistas y aficionados malintencionados. Este equipo puede perder y es de momento. Real Madrid empató con Mallorca y Las Palmas, es una locura, el fútbol es así. Hasta el último día aquí, muchas gracias y si ganamos mañana seremos segundos. El único que está bien es Real España, los demás estamos mal”.

RESULTADOS OLIMPIA EN LIGA NACIONAL

Génesis 0 - 3 Olimpia

Olimpia 2 - 2 Marathón

Victoria 3 - 1 Olimpia

Olimpia 1 - 1 Motagua

Olimpia 1 - 1 Juticalpa

Real España 2 - 0 Olimpia

RESULTADOS OLIMPIA EN COPA CENTROAMERICANA

Olimpia 3 - 0 Independiente

Port Layola 1 - 6 Olimpia

Águila 2 - 0 Olimpia

Olimpia 1 - 1 Antigua GFC