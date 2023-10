Olimpia recupera futbolista para encarar el clásico del domingo ante Real España en el estadio Olímpico

El león se fortalece con la recuperación de futbolistas de su plantilla que no han sumado tantos minutos en el inicio de este presente torneo Apertura.

Uno de ellos es el brasileño Yan Maciel, quien ya recibió su alta médica y está a tono para ser parte de la plantilla que visite al Real España.

“Ya al cien, y ahora jugar no depende de mí, sino del profesor, estoy listo para sumar y ayudar al equipo. Ha sido difícil no tener una secuencia de juegos por el tema de las lesiones. No he hablado con el cuerpo técnico cuantos minutos puedo jugar, es determinación de ellos”, indicó el jugador.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

El volante brasileño sabe lo complejo que es tomar un puesto en el grupo merengue y la competitividad que hay para lograr los mejores resultados en la presente temporada.

“Nosotros no miramos partidos fáciles, todos los afrontamos con seriedad y por eso la campaña del club. La gran diferencia de puntos da la sensación del favoritismo, pero tenemos la humildad, nadie del grupo se relaja, trabajamos intenso y queremos sacar la mayor diferencia”.

Olimpia ya había recuperado a Elvin Casildo, otro de los futbolistas que ha tenido que sufrir bastante con el tema de las lesiones en los últimos torneos.