El tremendo dardo de Troglio al Patón Mejía y advierte que las puertas están cerradas: “Ya no lo acepto, estamos grandes”

-PALABRAS DE TROGLIO-

DESEO DE SALIR DEL EQUIPO

”Patón Mejía me manifestó que se quería ir, su deseo es rescindir el contrato y yo le di el OK y después de eso no sé nada más. Si quisiera volver al equipo no lo acepto más, somos gente grande ya”.

¿Rescindió contrato?

“Hasta el momento no he sido notificado si ya rescindió su contrato, tengo 35 jugadores y no le puedo lugar a todos. Y si él no acepta eso es mejor que lo hable y se vaya del club”.

Troglio advierte a sus jugadores a inicio de temporada

“Yo les digo a todos, el que no esté de acuerdo de ir al banco que me avise ahora y se va, porque no le puedo garantizar la titularidad a nadie”.