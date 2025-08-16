Orinson Amaya confirma por qué salió Chino López, habla de Motagua y de Rubilio: "No vamos a hipotecar el club por un jugador"

<b>—¿Cuál es la situación real del “Chino” López?</b><br /><br />Es una decisión técnica. No iba a tener mucha participación por temas futbolísticos y eso se respeta. En Marathón somos abiertos para negociar con los jugadores y que se sientan bien. Agradecemos a Iván el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos lo mejor.<b>—Pero les falta un delantero y dejan ir al Chino López. ¿Su salidad fue por indisciplina?</b><br /><br />No, fueron cuestiones técnicas que solo el entrenador puede decidir según lo que necesite el equipo. El profe sabe qué tipo de jugador le sirve. Estamos apostando por tres jóvenes: Sevilla, Garden y Ávila, de 17 y 18 años. Darles oportunidad es el futuro de Marathón.<b>—¿Rubilio nunca estuvo en el radar de la directiva?</b><br /><br />Aunque hubiera estado en nuestro radar, lo más importante es cuál es el radar de Rubilio, y todos sabemos que es Motagua. No podemos ir contra algo que no se puede.