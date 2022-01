$!Pablo Lavallén: “Antes que me contactara Olimpia, me llamó otro club grande de Honduras, pero su DT terminó quedándose”

Pablo Lavallén llegó al Olimpia y aún no se ha estrenado de manera oficial en la Liga Nacional, pero después de estar todo en regla para ser el mandamos de los leones, el técnico argentino comienza a conocer el plantel.

El nuevo líder de la manada merengue es muy consciente de el reto que se ha planteado para cubrir el puesto que dejó Pedro Troglio.

“Cuando uno va a trabajar otro país uno debe adaptarse a la idiosincrasia de ese lugar; los futbolistas, directivos, al gente, los medios y ese reconocimiento o adaptación lleva una dificultad, pero ya llegamos, tuvimos dos juegos y esperamos conocer más al plantel y estar a la altura que dejó Pedro (Troglio)”, comenzó contando en el Programa con Pineda Chacón de TSI.

Lavallén reconoce que el contacto telefónico con Pedro Troglio fue clave para que su llegada a los albos se concretara.

“Cuando se dio la propuesta del club Olimpia de venir a dirigir, la tomé con mucho gusto, tuve la oportunidad de hablar con Pedro, él me terminó de tranquilizar sobre lo que me iba a encontrar aquí en el club. No lo dudé y supe que es un club ganador de la región, fue compañero de Wilmer Velásquez en el Atlas, tenía una referencia de lo que era el Olimpia, fue una decisión fácil”.

Sobre sus desafíos para tomar el cargo. “Uno mira cuales son los objetivos que tiene la entidad y sin van de la mano con lo que buscas. Yo en Argentina espera una buena oportunidad con un club que quiera crecer por cosas importantes y cuando la gente de Olimpia llamó, sin duda sabía que el cargo me iba a poner en un lugar de máxima exigencia. Uno mira el plantel, referencias de la dirigencia, como es el país y cosas del aficionado y los medios”

También confiesa que: “No soy de los técnicos que hacen un gran discurso antes de salir a jugar un partido, si hablo e intento que el jugador salga con esa tensión a la cancha, pero enfatizado en lo que se trabajó y la debilidad del rival. Uno de mis ayudantes si es más del empujón anímico y nos complementamos”

Sobre las opciones de poder dirigir previo a su fichaje por el Olimpia. “2021 tuve muchas reuniones con equipos de Argentina, pero cuando uno aspira a equipos grandes, también compite con otros técnico y no se dio la oportunidad de trabajar. Yo hablé con mi representante que en diciembre de 2021 era la última opción de buscar club en Argentina y después me iba a abrir con las de afuera”.