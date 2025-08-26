¿Morbo ante Olimpia? Lavallén halaga fichaje de Rubilio y adelanta posible baja de Marathón: "Son cosas raras"

<b>¿Siempre usará el tiki-taka a pesar que no tendrá jugadores importantes?</b><br />De perder un jugador, hasta el momento sería Alexy Vega, que es el finalizador del juego. Nosotros intentaremos jugar con nuestro sistema. Anteriormente, con lo pasó ante Olancho, por los factores de lluvia, no pudimos hacer nuestro juego. Siempre se siente más seguro cuando puede poner su idea.<b>¿Hay lesionados?</b><br />Están todos bien. Lógicamente los golpes, algún dolorcito, hoy están todos aptos para el sábado.<b>¿Por qué el Estadio Olímpico?</b><br />Nosotros jugamos donde sea. Los clubes a veces tienen preferencia por un estadio. Nosotros como entrenadores tenemos que darle al equipo una identidad de juego. La idea es que el piso esté bueno, que sea apto para lo que nosotros pretendemos hacer como equipo. Los tres estadios están en buenas condiciones.<b>¿Qué tanto necesitaba el fichaje de Rubilio Castillo?</b><br />Lo necesitábamos porque se fueron algunos jugadores del plantel, necesitamos recambios, no es cualquier delantero, ha jugado en equipos grandes, ha sido campeón y seguramente está en una edad donde querrá pelear por algo grande, nos viene bien su incorporación.