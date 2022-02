Pablo Lavallén: “Este es el camino que queremos en Olimpia, nos favorece jugar en este tipo de canchas”

El Olimpia consiguió un cómodo triunfo a domicilio ante Vida. Ganaron 0-3 en La Ceiba con una superioridad clara en el primer tiempo.

El conjunto que dirige el argentino Pablo Lavallén gozó de un buen fútbon en la cancha cocotera, aunque contó con el infortunia del rival diezmado por positivos al covid-19.

Tras su segundo partido dirigiendo en Liga Nacional, así valoró Lavallén lo que dejó el triunfo 1000 de Olimpia en el campeonato local. Se puso a pensar en su rival del sábado, Motagua, después del pimer tiempo.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Sus mejores 45 minutos en Olimpia?

Sí. El equipo se empezó a sentir cómodo con la pelota y empezaron a generarse las llegadas. Hace muy poco que estoy, tres semanas y apenas dos partidos, este es el camino que queremos para seguir trabajándolo, que el equipo no se resienta aún cuando tenemos seis cambios en la alineación.

¿Por qué Olimpia le quitó el acelerador en el segundo y pensaba ya en el clásico?

Cuando los jugadores tienen un primer tiempo como el que tuvimos contra un rival que juega bien y viene de golear a Marathón, lo fundamental era tratar de mantener esa ventaja, que no nos anotaron que es lo que nos hemos propuesto en este torneo, ser sólidos en defensa. Pensando que estamos jugando en una cancha mojada, haciendo un esfuerzo cuando nuestro rival del sábado tiene un día más de descanso y previniendo las cargas musculares, porque ningún futbolista puede jugar al 100% tres partidos por semana, modifiqué y los que entrarondemostraron que en Olimpia no hay titulares ni suplentes. Lo más importante en esta seguidilla de partidos es que el futbolista llegue más completo al último de ellos. Podemos cambiar elementos y saber que el equipo seguirá respondiendo.

¿Fue tan fácil como refleja el resultado?

No. Vida jugó muy bien, tienen ya un proceso y una forma adquirida, intenta jugar siempre. Golpeamos en los momentos precisos y después manejamos el trámite del partido, aveces tratamos de darle el balón para que ellos vinieron y nos abrieran espacios. Fueron tres, pudieron ser más, pero no hay que perder de vista al rival que teníamos enfrente, que sabe lo que juega y en su casa. Hay que recalcarlo porque se le ganó a un equipo que va a competir hasta el final del torneo, seguramente.

¿Qué le han parecido las canchas en Honduras?

He conocido solamente tres (Estadio Morazán, Danlí y La Ceiba), me parece que ésta es la mejor. Es grande y amplia. Olimpia tiene jugadores de buena técnica y en este tipo de escenarios se nos favorce jugar bastante. Seguramente encontraremos una cancha no tan buena donde tendremos que usar otro tipo de herramientos. Lo positivos es que cuando jugamos en un campo bueno, hagamos lo que hizo el equipo hoy como triangular, intentar pasar, atacar de lado a lado, pases de rompimiento. Y en las canchas que no se pueda, usaremos otras recetas.