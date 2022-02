Ramón Maradiaga: “Ahora es cuando tenemos que darnos cuenta que podemos competir con cualquiera”

Ramón Maradiaga, técnico del Platense, brindó sus valoraciones tras el valioso triunfo 2-1 ante UPNFM conseguido de visita en el Marcelo Tinoco de Danlí.

“Ya preveíamos un partido muy trabajado. Tomando las condiciones en las que UPNFM se maneja con mucha intensidad, buscando ejercer presión al momento de perder la pelota. Buscamos evitar eso buscando superar las dos líneas de presión con pases largos para para no vernos complicados en la zona defensiva. En base a esa intención se logra el primer gol por medio de Williams y después tuvimos un control del juego en el primer tiempo, pocas insinuaciones de UPNFM”, comenzó explicando.

Y agregó: “La única dificultad fue por el lado derecho que no lográbamos controlar los lanzamientos del lateral, pero no en la finalización porque tanto com Juan Ramón como César Guillén fueron controlados. Rafa (Zúniga) no pasó sin apuros”.

Maradiaga hizo también referencia a lo ocurrido en el complemento donde los Lobos descontaron y buscaron hasta el final la igualdad.

En el segundo tiempo preveíamos esto, sabiendo que ya derrotado no tenía más que perder y adelantó líneas, no manejamos la pelota y en base a lanzamientos largos logran el descuento. Después el equipo estuvo bien, sin mayor presión. Solamente eso que el balón no lo tuvimos mucho tiempo y generamos muy pocas posibilidades. El grupo ha trabajado con mucha determinación y convencidos que podíamos sacar el resultado”.