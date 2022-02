$!Comisión de Arbitraje defiende decisiones de Saíd Martínez y amenaza con denunciar a quienes duden “de la integridad” de los árbitros

El juego entre Motagua y Victoria estuvo envuelto en polémica después que el árbitro Saíd Martínez tomara la decisión de anular un gol del argentino Franco Olego después de haberlo validado en dos ocasiones.

El entrenador Diego Vázquez denunció que la decisión de Saíd fue externa a la cuarteta arbitral, “me cuesta bastante analizar que aquí hay un error de procedimiento terrible porque en nuestra liga no tenemos VAR. No estamos diciendo si la pelota entró o no... el línea dijo que era gol, Saíd lo cobra dos veces, lo llaman de afuera y anulan un gol’’, expresó el entrenador argentino.