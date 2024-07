“Patón” Mejía dice que fue un error haber salido del Olimpia y confiesa por qué decidió irse: “Troglio es como un papá para mí”

“Fue un partido intenso, lastimosamente el resultado, pero nos ayuda para el camino que queremos, lo que deseamos es ser campeón en El Salvador. Ustedes saben que yo siempre soy intenso, anduvimos con todo porque esa es mi característica, así son los partidos, son mis excompañeros, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11”, dijo Patón en entrevista a Nación Olimpista.

German Mejía ha sorprendido al confesar que sí fue un tremendo error haber salido del Olimpia, pero dice que si quedaba el ambiente se iba a complicar y Olimpia no se iba a coronar campeón invicto.

“Siempre la amistad sobre todo, la verdad que a veces tomamos decisiones que no tenemos que tomar, pero son cosas que en el camino uno tiene que aprender. Siempre he dicho que ha sido un error grande salir del más grande de Centroamérica, pero quería paz interior en mi corazón, quería paz, tenía unos problemas personales y no quería afectar al grupo, nunca lo he aclarado, pero siempre lo he dicho. Yo quería que el grupo se coronara campeón invicto, la verdad que si yo me quedaba se podía armar un mal ambiente”, explicó.

German Mejía le mandó un mensaje a Pedro Troglio y también afirma que le gustaría volver algún día al equipo para retirarse con esos colores.

“Siempre lo he dicho, Troglio es como un papá para mí, siempre dicho que el deseo es poderme retirar en Olimpia, muchos periodistas dicen por ahí que andamos rondando, pero esto es trabajo, la familia come de aquí, la familia depende de mí, son cosas que pasan en el fútbol y ahora me toca aquí en el Municipal Limeño, así como en el Pérez Zeledón que di el máximo, desearle siempre lo mejor a mis compañeros”, destacó.