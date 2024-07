¿Qué dicen en Colombia sobre el posible fichaje del delantero Rubilio Castillo con prestigioso club cafetero?

En las últimas horas ha ido tomando más fuerza la posible salida del delantero Rubilio Castillo del Motagua.

El atacante hondureño se encuentra en un buen momento futbolístico y ha despertado el interés de un equipo de Colombia.

“La oferta está en manos de la directiva, yo solamente estoy concentrado en Motagua en estos momentos, estamos analizando esta situación en estos días, no sabría decirte nada porque ellos no me han comentado nada. Es real, esto no depende de mí, depende meramente de ellos, pase lo que pase estoy concentrado en lo que va a ser este torneo”, dijo Rubilio Castillo esta semana.