Pedro Troglio cuenta por primera vez la razón por la que dejó al Olimpia y cómo se dio su fichaje por San Lorenzo de un día a otro

Troglio reveló la razón por la que dejó al tetracampeón: “Yo no tenía pensado quedarme en el fútbol argentino, pero una posibilidad como esta es muy difícil no aceptarla”, comenzó diciendo el extécnico del club más ganador de Honduras en declaraciones al canal del San Lorenzo de Almagro.

Pero Troglio, ahora técnico del San Lorenzo , no olvida su paso por este país y revela las razones por las que no regresó más al país y las vacaciones se acabaron el día que los de “Boedo” tocaron su puerta, llamada que estuvo esperando desde el día que llegó a Honduras.

Luego mencionó lo que lo hizo decirle sí al equipo argentino: “En tres años habré visto a mi esposa seis meses y a mis hijos más grandes, tres. La pandemia me hizo estar ocho meses solo, perdí a mi padre y yo estaba afuera, es decir que no pude estar en la despedida. Tengo a mi madre grande acá. Entonces esta oferta me dio la posibilidad de poder tener la vida que quiero tener cerca de los míos y que mejor que en un club como San Lorenzo”.

En primer lugar, Troglio aseguró que es “como se muestra: humilde, claro y leal”. Y agregó: “Cuando me voy de un club, me gusta irme y que digan que soy un buen tipo. Con eso me conformo”.

“Soy un agradecido a lo que hago porque el fútbol me cambió la vida a mí, pude decirle a mi viejo a los 70 que no trabajara más y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue muy fuerte. No habló solo de económico cuando digo que me cambió la vida a mí y a mi familia, sino a la vida en sí”, manifestó sobre lo que le enseñó su padre.

Finalmente habló sobre su amigo Diego Maradona a quien no pudo despedir ya que murió mientras se encontraba en Honduras. “Arrancó siendo mi ídolo, después fui compañeros y terminamos siendo amigos. Era impresionante la vida con Diego. Soy poco objetivo para hablar de él y lógicamente que no comparto muchas de las situaciones que el ha vivido, pero para los que estuvimos al lado de él fue fantástico. Me duele en el alma lo que pasó y la manera en que se fue”.