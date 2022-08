Pedro Troglio asegura que Olimpia buscará dar el golpe de autoridad en la ida ante Municipal en Liga Concacaf: “Allá es vital”

“Sí, para mí no solamente es ahora, lo ha sido siempre y también la Concachampions. De la misma manera que nosotros tenemos esa idea está Alajuela, Saprissa, Motagua, todos, entonces no solo somos nosotros. Tengo claro lo que quiero, pero sé que compito con rivales del mismo nivel, te puede ir bien o mal, para eso estamos preparados y vamos a intentar ganar que es lo que nos corresponde”.

Además, Troglio aseguró que cuenta con 23 jugadores para el encuentro, solo Elvin Casildo y Yan Maciel no son parte de la delegación que va a viajar a Guatemala.

¿Cómo ve al equipo comparado con otras ediciones del torneo?

“Yo creo que hemos estado siempre a la altura, nosotros hemos estado en semifinales mereciendo más, perdiendo por penales la última y de una manera increíble con Saprissa y después hemos ido a la Concachampions y hemos hecho cosas increíbles, es cierto, no logramos salir campeón, pero cumplimos un gran objetivo. Aquí he ganado cuatro campeonatos y quieren otro más, acá en Olimpia hay que ganar siempre, si lo hacés sos aplaudido y si no criticado”.

¿Pero tiene una espinita clavada con la Concacaf?

“No, para mí es esta competición y la otra, yo quiero salir campeón siempre, no dijo: “¿cuál preferís?”, no, yo prefiero los dos porque lo único que te sirve en el fútbol es ganar. Por eso cuando uno gana sin jugar bien yo estoy feliz porque hay tiempo para recuperarse, hay que ganar como sea y el como sea significa que si no te levantás inspirado y ganas igual. Es lo que intentamos hacer”.

¿Se puede dar un golpe de autoridad en la serie ante Municipal?

“Allá es vital, claramente que un buen partido de visitante te deja un margen importante de cara a lo que es la revancha, vos vas de visitante y sacás un buen resultado, es claro que podés quedar afuera, pero te abre una buena esperanza y tranquilidad que no te la da cuando perdés y venís acá sabiendo que lo tenés que dar vuelta, entonces, es importante sacar un buen resultado”.

¿Quiénes son parte de la delegación?

“Viajan 23 jugadores, el único que no viaja es Casildo y Maciel que están lesionados y después cuento con todos. Van a estar 18 porque la Concacaf dice que tenemos que dejar cinco fuera, pero bueno, mientras tanto viajamos vamos a tomar la decisión”.

¿Se quedan en San Pedro Sula los descartados?

“No, van a viajar los 23, los que se queden en el banquillo van a jugar contra Real España, así que es mejor que todos estén allá y entrenemos”.

¿Qué cambiaría Troglio por ganar la Concacaf?

“No, no cambio nada porque tengo una vida ideal, tengo una familia hermosa. Simplemente me gustaría salir campeón para dejarle a la gente un título internacional que para lo que es mi carrera sería fantástico”.

Y agregó: “A ver, creo que hemos hecho algo histórico a nivel de Concacaf Champions, porque ganar en México es complicado, no gana nadie y también llegamos a una semifinal, pero colgarte la medalla de la Concacaf League es importante”.