Pedro Troglio revela quién puede ser el sustituto de Edwin Rodríguez en Olimpia y los lesionados que ha recuperado

¿Nos puede adelantar el 11 titular para el partido de vuelta?

Menjívar, Maylor Núñez, Orellana, Juan Pablo Montes, Gabriel Araújo Carvalho, German Mejía, Boniek García, Chirinos, Pinto, Moya y Bengtson.

¿Cómo está la situación de los lesionados?

Ya están entrenando casi normal, pero necesitan ponerse bien, el jugador que tendríamos a disposición para el día domingo es “Mango” Sánchez. Maciel y Arboleda que ya están entrenando van a estar disponible para la jornada después de la fecha FIFA, que sería el partido ante Victoria. Ahí vamos a tener el plantel completo.

Diriangén y sus opciones de clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf

Creo que no les da, por la sumatoria que hice y por la diferencia de goles no le da, pero bueno, nosotros no pensamos si le da o no a ellos, nosotros pensamos en nuestro partido y creemos que hay que ganar por respeto a la camisa que llevamos, a la gente que va a estar en el estadio y porque también por el hecho que pensamos en la sumatoria de puntos para definiciones futuras. Es claro que respetamos rival, tenemos un compromiso con la gente.