Pedro Troglio no ve diferencia entre su primera y la segunda etapa en Olimpia: “¿Qué película te gustó en todas las partes? Esto es lo mismo, es fútbol”

Ya agregó: “En mí caso personal me pude despedir de mi madre, cosa que no pude hacer con mi papá. Esto demuestra que el problema nuestro era real, queríamos estar cerca de nuestra gente, y bueno, ahora con esta pausa volvemos con las ganas intactas de conseguir algo. Ese deseo que tenemos todos de lograr algo a nivel de Concacaf y de campeonato local, está claro que es complicado, pero al que le toca estar en Olimpia sabe que solo sirve quedar campeón, estamos sabidos que un segundo puesto no es bueno. Le agradecí al presidente la posibilidad de volver a un club que siempre nos trató bien. Tenemos un gran plantel, lastimosamente el torneo pasado se quedó fuera por un gol, a la hora de analizar creemos que este plantel nos puede llevar a conseguir cosas y esa es la decisión por la que volvemos”.

“Tengo el mismo plantel desde que nos fuimos, sacando la situación de algunos que tuvieron que irse, más el ingreso de algunos jugadores, el plantel no se ha resentido de cara a lo que hemos tenido, es más, si analizamos tenemos a Moya, Boniek, Chirinos, que en nuestra época estaba lesionado, un Jorge Álvarez que había jugado poco, a Casildo que no estaba. Si analizo el plantel del Tetracampeonato a hoy, estamos mucho mejor y como dije antes la obligación de Olimpia es -campeonato que juegue, campeonato que gane-, por eso el margen del éxito es muy fino, porque capaz quedamos a un encuentro del éxito y es un fracaso. Entonces hay que ganar siempre”.

“No tengo nada que ver con la salida de futbolistas, pero sí con la llegada y espero que rindan y se venga a acoplar a un gran plantel que tengo que prácticamente son los mismos cuando nos fuimos. Estoy conforme con los que tengo, creo que únicamente faltaría es el lateral izquierdo y no lo damos, hay del ambiente local, del internacional se mueven los dirigentes. No tenemos ni titular de suplente, pero sí vamos a subir a algún joven para promocionarlo”.

“Lo que pienso del fútbol hondureño es que hace tres años y medios Olimpia no salía campeón, pero no es fácil, hay que tener un montón de cosas y cuando más tenés es mejor para luchar arriba. Los grandes técnicos se transforman con grandes jugadores y eso está claro, no es fácil el fútbol hondureño, no hablo bien de Honduras porque me dan trabajo, sino porque me han tratado bien. Es lógico que hablamos mejor del país los que venimos de afuera que los mismos de acá. Hemos traído jugadores de Argentina y les ha costado por las canchas y el clima, siempre voy a defender el lugar donde me dan trabajo. Hay que escuchar al periodista que habla bien, no aquellos que dicen en redes, se juntan a 10 y juego”.

Agregando sobre el tema: “De parte mía la intención es que no se vaya nadie, los que están quiero que se queden todos. El club no me ha manifestado que se irá alguien más. Me da lástima por los que se han ido porque son jugadores que han sido importantes como Jhonny Leverón, Cristhian Altamirado, Eddie Hernández, Javier portillo. Pero el club ha encontrado la manera de bajar el presupuesto y hay que adecuarse. Si me hubiese tocado estar a mí en ese momento hubiese mantenido la base, pero en ese tiempo no estuve y no es parte mía”.

Más sobre la preparación...

“Hoy se presentan los que vienen los de la Selección y tomando a todos en cuenta tendrían que presentarse 29 jugadores, junto a los chicos de reservas, Rodríguez y Raudales, pero los vamos a esperar porque están de vacaciones, además hay dos en la Sub-20 que se sumarán después, pero los tendremos, no solo para sumar minutos porque no es algo bueno la suma de minutos, tienen que llegar cuando tendrán que llegar no cuando los imponen”.

Para Troglio no hay diferencia entre primera y segunda etapa

“Desde que estoy en Argentina escuché miles de comentarios de los que te quieren y los que no te quieren, que por ejemplo que no estuve a la altura de una liga competitiva como que, si yo era hondureño y fui a dirigir a Argentina, o como que acá me trajeron porque dirigí 14 años en mi país. Que, si las primeras partes son buenas, que las segundas no... ¿Qué película te gustó en todas las partes? Esto es lo mismo, es fútbol. Lo que sí es que el margen del Olimpia es muy corto porque no sirve salir segundo en nada, cualquier competencia que disputes, tienes que salir campeón porque si no, no es bueno, la cornisa es muy fina y trataremos de vencerla para nuestro lado”.