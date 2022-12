Pedro Troglio se pronuncia sobre la prohibición de jugar en San Pedro Sula, critica la decisión y se lleva de encuentro al Real España

La previa del partido: “Nosotros estamos muy bien, sabemos que en este partido de 180 minutos estamos ganando 1-0 y nada más que eso, falta un tiempo más de 90 minutos. No hemos ganado el partido, vamos ganando el partido nada más. Vamos a seguir trabajando bien en lo mental, en lo anímico y físico y con muchas ganas de poder conseguir el título. Concenttados también de todas las condicionantes que puedan hablar en la semana. Nosotros aprovechamos los errores del rival y ellos no los nuestros pero quedan 90 minutos más y no será un escenario desconocido para nosotros, estaremos en La Ceiba con nuestra gente y hay que aprovecharlo”.

Con respecto al partido asegura que aún no tienen ganada la copa pues el partido dura 180 minutos y van ganándolo 1-0, pero eso no significa que ya son campeones. Se muestra muy cauto en ese sentido.

La jugada del polémico penal: “Muchachos ¿todavía siguen hablando si fue penal? eso es un penalazo. Me causa gracia los que no quieren reconocerlo. Es alguien que va a los pies del rival y con el envión se lo lleva puesto, es un penalazo de acá a la China. Segundo, hablan de dos o tres situaciones de las cuales una es offside de dos metros del Chino López, no era penal. Ahora les voy a hablar de las nuestras.

Patadón en la cabeza de Pineda a los 15 minutos del primer tiempo, no hubo amarilla. Codazo a Pinto en la mediacancha simplemente amarilla, codazo terrible a Álvarez no fue ni foul y penal a Arboleda cuando lo sujetan en el área, si vamos a buscar o a andar finos vamos a encontrar situaciones para todos. El arbitraje fue acertado para los dos lados y a veces en alguna situación equivocado para los dos lados. Fue un partido difícil para los dos y que ganamos con ese detalle.

Jugar de local en La Ceiba: “Se habló tanto de que ‘cómo van a dejar jugar al Olimpia en San Pedro Sula’ que terminaron no aceptarlo ahora por leyes y por ley teníamos que haber jugado en San Pedro, porque la vez pasada cuando suspendieron al Real España lo dejaron jugar en el Olímpico, después como volvió a haber problemas lo suspendieron por seis fechas más, pero no podemos jugar en ninguna cancha de SPS. Pero me parece que será muy lindo y van a llegar muchos olimpistas y es una cancha linda para jugar así que no tenemos problemas”.

Mensaje a la afición para un mejor comportamiento: “Lamentablemente lo que tienen que cambiar es la ley porque esto es imposible porque miren lo que le pasó a Motagua el otro día, no había pasado nada, el partido iba 0-0, pero la gente tiraba de todo, la gente se cuelga y eso los clubes y jugadores no lo pueden manejar, es un problema de 10, 15 o 20 que es mucho más fácil de individualizar. Los que van a ver fútbol no son el problema, los de siempre son el problema, los que a crear problema”.

Cambios en el duelo de vuelta: “Creo que el partido va a ser similar y creo que Motagua también va a arriesgar cuando lo tenga que hacer, me parece que el juego será trabado y difícil hasta el último minuto. Nosotros tenemos que aprovechar a nuestra gente que nos va a dar empuje y poder concretar alguna situación para manejar el partido más tranquilo”.

Cómo evitar el exceso de confianza por ir ganando: “Para mí el partido contra Marathón no sé si fue exceso de confianza, tuvimos una mala noche donde desperdiciamos situaciones, sí creo que la ventaja nos daba tranquilidad, Hoy es una final y es contra el eterno rival y no es una diferencia cómoda, es apretada, así que no nos deja tranquilos para nada, de hecho, cuando llegamos al vestuario no se festejó sino que nos juntamos y dijimos que no se había ganado nada y que íbamos ganando el primer tiempo 1-0 nada más”.