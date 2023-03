Perro Bermúdez: “No creo que Olimpia tenga ventaja por su experiencia porque Atlas tiene mayor competencia en Liga MX”

El famoso narrador de TUDN le confesó a Diario DIEZ sentirse “confiado” respecto al duelo a disputarse en el Estadio Olímpico San Pedro Sula, pues ve favorito a los Zorros sobre el León, que si bien son experimentados en competencias internacionales, no considera una desventaja que los rojinegros debuten en esta competencia.

- LO QUE DIJO -

Usted es uno de los fanáticos del Atlas más famosos qué hay. ¿Cómo vive la previa del debut en Concacaf del equipo de sus amores?

“Confiado, con respeto al Olimpia. A pesar que Atlas no está en su mejor momento, será un partido muy peleado, una eliminatoria muy luchada. Voy a estar tranquilo, soy una persona con muchos años en el fútbol, a mi ya la presión no se me sube”.

¿Cómo ve al Atlas de cara al juego ante Olimpia?

“Yo lo veo como favorito en los dos juegos. Miro al Atlas pasando de ronda. El Atlas arrancó mal, pero se le ha visto mejoría en sus últimos partidos empatando 2-2 contra América y 1-1 ante Xolos en una cancha muy difícil (césped artificial). Contra el Olimpia se va a crecer porque el Atlas también tiene necesidad de hacer una buena actuación”.