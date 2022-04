Portero José Mariano Pineda de la Real Sociedad recibe un duro castigo de la Comisión de Disciplina por sus ofensas contra Platense

“Que lo busquen (el descendido) en otro lado, que dejen de estar cagados los de Platense pidiendo puntos que no se los han ganado en mesa, que aprieten la verga porque van a descender”, estas fuertes declaraciones del portero José Mariano Pineda de Real Sociedad le costará perderse los últimos dos partidos del torneo Clausura 2022.

Ante estas palabras, el club porteño anunció que “como institución hemos decidido tomar acciones legales correspondiente en virtud de las declaraciones efectuadas en fecha 14 de abril del 2022 por parte del futbolista José Mariano Pineda Suazo, guardameta perteneciente al Club Deportivo Real Sociedad Municipal, las cuales generan un ambiente hostil en el entorno del fútbol, intentando menospreciar y generar descrédito al Platense FC como institución, a sus jugadores, cuerpo técnico y auxiliares, directivos y aficionados”, dice el comunicado del conjunto escualo.

Ante esto, la Comisión Nacional de Disciplina sesionó este viernes en San Pedro Sula y Platense al sentirse ofendido por estas palabras presentó formalmente su denuncia al ente quien la dará a lugar y procederán con un fuerte castigo.

Pineda ha sido suspendido con cuatro partidos más una multa económica de 30 mil lempiras por lo que se pierde la Jornada 17 y 18 y dos partidos del próximo torneo.

El guardameta también se había disculpado por sus palabras, “pido disculpas a la afición del Platense, la verdad que di unas declaraciones el otro día y por la misma euforia y la presión que había en el partido, me dejé llevar por la emoción y dije algunas palabras que no cayeron bien”, expresó, sin embargo no se ha salvado de la sanción.