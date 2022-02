Potro Gutiérrez habla de su salida de Real España: “Llegamos a una semifinal y una final después de tres años de desastre, si lo ven como fracaso, es una mentalidad mediocre”

Directo y punzante. Aún con su despido, el entrenador Raúl “Potro” Gutiérrez va de frente y responde después que la directiva de Real España le comunicara que no continuaba al frente del club después de un desastroso inicio en el torneo Clausura 2022 con cuatro derrotas al hilo y cero puntos. El entrenador mexicano atendió a DIEZ para hablar su salida, cree que la decisión es precipitada al considerar que estaba preparado para revertir la situación porque “estábamos capacitados para eso, pero necesitábamos tiempo y es lo que no tuvimos”. Potro detalla que después de un año en la institución, ayudó a cambiar un modelo y establecer uno que consideran que deben continuar. Además, el azteca habla sobre cómo se fue deteriorando la relación con el plantel al considerar que algunos no lograron adaptarse al sistema que implementó. También deja claro que esta aventura en Real España no es fracaso al tomar en cuenta que llevó al club a una semifinal y una final después de tres años ausentándose de las fases finales del campeonato. ¿Cómo toma su salida de Real España? Al final me quedo tranquilo como se lo dije a muchos de mis jugadores porque trabajas a tope, entregas todo, tu profesionalismo no está en duda, das lo mejor y cuando te manejas bajo ese contexto estás tranquilo. No todo depende de mí, no puedo ir a marcar a (Edwin) Solani, a (Lucas) Campana, no puedo rematar el centro de gol... Son cosas que quedan para el análisis, pero nosotros con el profesionalismo que quisimos implementar en Real España nos vamos tranquilos porque sentamos esas bases que no tienen que ser populares, pero se quedan para el club.

Vienen de jugar una final, ¿qué cambió en este mes para que todo saliera mal? Pasa por el trabajo, yo nunca comento las cosas porque suenan a pretexto y la gente poco pensante así lo toma, pero la realidad es que las dos primeras jornadas nos llenamos de Covid, convocatorias de Selección y el principal problema es que juegas una final el 23 de diciembre, das vacaciones hasta el 3 de enero, inicias a jugar el 15 y el nivel del trabajo del equipo lo debés ir tomando empezando al menos en el primer tercio de temporada para ir tomando forma, pero la gente piensa que somos Olimpia y Real España no tiene los mismos jugadores que Olimpia. ¿Sentía que la derrota con Marathón provocaría su salida? Cuando tienes mucho tiempo en esto te das cuenta de las situaciones y tristemente de broma digo ‘nos contagiamos de la H o nos contagiaron’, pero es fútbol y esto se da así. Lastimosamente Real España ha pasado históricamente por estas situaciones y llegamos para tratar de finiquitar eso y el fútbol es de resultados, es verdad, pero queríamos revertir esta situación, estábamos capacitados para eso, pero necesitábamos tiempo y es lo que no tuvimos. ¿Qué habló con Javier Delgado y Elías Burbara? Pues quedamos a medias en el proyecto, pero me quedo con el trabajo, de haber entregado lo mejor de mí y haber colaborado en la transición de un montón de cosas que había que cambiar y pusimos el modelo a seguir, ya si lo siguen o no, es algo que no me corresponde. Me voy tranquilo con Elías. ¿Qué siente que le deja a Real España? Experiencia. Hay que rescatar las buenas cosas, jugadores valiosos como Devron García, Kevin Álvarez, el mismo Daniel Meléndez, el profesionalismo de Omar Rosas, de Franklin Flores, la disposición de Jhow Benavidez, los muchachitos que quieren entrar, Mikel García. Esa satisfacción me queda y mucha gente critica por qué no sacamos jugadores, pero piensan que son pasteles, que los metes al horno y a los diez minutos salen, pues no... Por ejemplo, para que Meléndez hiciera el gran partido que dio contra Motagua y Platense lo tuvimos que cocinar un año, pero es gente que no sabe y a veces hay que explicarlo, pero me quedo con buenas cosas y gente del club que entendió el profesionalismo y se adaptó a él desde los utileros que fueron fantásticos.

¿Se le fue de las manos o se deterioró la relación con el plantel? Siempre he dicho que cuando te guías por el camino de lo correcto entre que soy el entrenador y tu eres el jugador y das por sentado que hay inteligencia de por medio, estás tranquilo. De repente meterte en el mundo de los egos alguien sale perdiendo y en Real España los jugadores, algunos, deben entender esa parte y que no hay nadie más importante que el club. ¿En esa lucha de egos sale perdiendo con su salida? No, yo salgo ganando. Al final las cosas caen por su propio peso y yo gano en experiencia, en saber que por más que intente implementar disciplina, orden, mentalidad hay jugadores que de repente no lo entienden. ¿Eso le dificultó el ambiente con el que finaliza su etapa? No lo sé. Me contagiaron de la H, entonces son situaciones que a veces están fuera de tu alcance y tratas de resolverla y por eso te dije hace un rato, fueron diez meses de trabajo que nos los cambian por 21 días con todas las circunstancias que hubo, entonces a mí me deja tranquilo, la gente puede decir cosas, pero aquí venimos a enseñar cosas, a enseñar profesionalismo y algunos jugadores y personas no lo entendieron. ¿Cómo queda parte del contrato? Como ellos decidieron hacernos a un lado, simplemente se activa la parte de rescisión y esperamos que nos finiquiten lo que corresponde y amigos como siempre. ¿Qué le dice la afición de Real España que al final le termina gritando? Al final me quedo con el apoyo de ese niño Sergio que es por lo que vale la pena seguir y las lágrimas de mi hija que me pregunta por qué no gano, así que por ese niño, mi hija y es gente auténtica es por la que uno sigue luchando, lo demás, como dicen aquí, es pura paja.