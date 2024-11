Michaell Chirinos rompe el silencio y se pronuncia tras su nominación al premio Puskas de la FIFA

El atacante de los merengues se ha convertido en el primer jugador hondureño en recibir tal nominación y la alegría no la puede ocultar el catracho.

Tras 24 horas de enterarse y disfrutar de tal distinción, Chirinos rompió el silencio y se pronunció sobre esta anotación que lo tiene en lo más alto de las premiaciones a nivel mundial.

“Fue una jugada que Edwin Rodríguez llevaba por la banda, yo como extremo tenía que cerrar y acompañar a Jerry Bengtson. Cuando Edwin centra, veo que Jerry me va a dar el pase y al momento que viene en el aire no la pensé dos veces y tenía que disparar”, comenzó diciendo en la redes sociales del Olimpia.

Y agregó: “De la forma que puse el cuerpo el gol me iba a salir y me llena de mucha alegría a quien se lo anoté que es a Keylor Navas. Fue un gol muy bonito y me lo llevaré siempre como recuerdo”.