¡Ya evitó un Tetra! Primitivo Maradiaga, la principal amenaza de Olimpia que va por el Pentacampeonato

“No puedo decir que me arrepiento porque es algo que ya hice, pero si reconozco que fue un error, me equivoqué al decir que nunca dirigiría Olimpia, me di cuenta que en el fútbol el sentimiento es lo de menos, no existe. Después de mí salida de Motagua me di cuenta que las cosas no eran como creía, me equivoque. Tampoco estoy ansioso por dirigir Olimpia”, expresó Ramón Enrique Maradiaga en 2020.