Primitivo Maradiaga lo revela: el equipo de Liga Nacional que lo llamó, repentina salida del Ascenso y ¿Real España?

“No es cierto, nadie del Real España me ha llamado, como profesional no veo mal esa posibilidad, pero hasta el momento no he recibido ninguna comunicación”, dijo al programa Fútbol y Pasión.

Maradiaga reveló que el Victoria es el único equipo de Primera División con el que ha entablado conversaciones, sin embargo, su fichaje se frustró ya que los ceibeños prefirieron quedarse con Raúl Martínez Sambulá tras la destitución de Héctor Vargas.

“Me llamó el presidente y me preguntó mi disponibilidad, le dije que no había problema, pero no me volvió a llamar, se quedaron con Raúl que ya ganó (2-0 UPN). Me imagino que terminará la temporada y tienen planes de seguir con él, así que lo de Victoria solamente fue un sondeo de disponibilidad”, admitió.

Primitivo, cuatro veces campeón del fútbol hondureño como entrenador, fue presentado por el León de Occidente de la Liga de Ascenso un lunes y el miércoles salió del club copaneco. El otrora mundialista en España 1982 reveló la razón de su repentina salida.

“El dueño del equipo me contactó para asesorar al técnico que tienen, pero le dije que primero hablaría con él para saber si estaba de acuerdo, pero jamás dije que asumiría el cargo. Todo estaba dicho, pero cambiaron las condiciones, hecho que no me gustó porque nunca he buscado quitarle el trabajo a ningún colega, eso me molestó y me retiré del asesoramiento que daría”, justificó Maradiaga.