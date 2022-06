¿Qué pide el argentino Pedro Troglio para regresar a dirigir al Olimpia de Honduras?

El Olimpia sigue en la búsqueda de su entrenador para el próximo torneo Apertura-2022 luego de fracasar en el Clausura-2022 de la mano del argentino Pablo Lavallén.

VER MÁS: Troglio y de los Cobos, los candidatos finales para dirigir a Olimpia

Al ex DT de Colón de Santa Fe le encomendaron seguir el legado de su compatriota Pedro Troglio, quien alzó cuatro títulos al hilo al mando de los melenudos.

No obstante, a Lavallén no le fue bien y con un camerino roto no pudo sacar avante el barco del Viejo León, que vio cómo el tren a un histórico pentacampeonato se le esfumaba en semifinales contra Motagua.

Ahora el club, tras la destitución de Pablo Lavallén, buscan técnico y el perfil que quieren es el de un ganador que tenga además liderazgo. Los nombres que sonaron en las últimas semanas fue el de Salomón Nazar, Ramón Maradiaga, Carlos de los Cobos y el del legendario Pedro Troglio.

EL PEDIDO DE TROGLIO

Con Troglio Rinaldi ya hubo acercamiento. De acuerdo a lo que DIEZ conoció, la directiva del Olimpia se comunicó con el de Luján y platicaron sobre la actualidad del club y lo que él pedía.