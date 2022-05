Alcalde de San Pedro Sula anuncia que no le prestarán los estadios de la ciudad a Real España por actos de vandalismo

El edil ha sido claro y mediante un video colgado en sus redes sociales, ha dejado claro que el estadio Morazán y Olímpico no se le prestará a la institución catedrática.

Luego añade. “Quiero informar de primera mano a toda la afición de los equipos deportivos, que en vista que he hecho todos los acercamientos con el presidente del Real España respecto a que controle el comportamiento de sus barras, me veo en la obligación de presentar en la próxima sesión de corporación un castigo de seis castigos para el Real España, que no podrán jugar en el estadio Olímpico ni Morazán”.

Contreras ha sido enfático en el castigo y aduce que si los barristas no son controlados por la directiva del Real España que preside Elías Burbara, el castigo se podría extender.

“Pasaré esta moción como primera advertencia al equipo para que proceda a armonizar sus barras para evitar estos problemas. Si después de concluidos estos seis partidos de castigo el Real España no logra controlar a su afición, no podrán jugar en ninguno de los estadios de San Pedro Sula”, cerró diciendo.