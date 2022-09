Presidente del Olimpia revela detalles del traspaso de Edwin Rodríguez al Aris y confirma la oferta que llegó por otro futbolista

“Si te soy sincero, desde el punto de vista del club no es el mejor arreglo que se pudo haber logrado, pero sentimos que era el momento de darle la oportunidad a Edwin”, comenzó diciendo en entrevista a TVC.

Rafael Villeda, presidente del cuadro merengue, salió al paso tras concretarse la salida de Rodríguez al Aris de Grecia, donde no esconde su postura que prefería algo mejor.

La dirigencia de los merengues siempre le apuestan a las mejores negociaciones y no son dados a los préstamos de futbolistas, pero en las últimas ocasiones le han abierto las puertas.

Históricamente el Olimpia ha generado grandes ganancias con la venta de futbolistas y así lo confirma el jerarca de los leones. “sí se han logrado mejores ventas en el pasado de parte del equipo”.

Villeda aprovechó la oportunidad para revelar que en su momento, Edwin Rodríguez fue pretendido por un equipo de Portugal que en la actualidad logró su ascenso a la Primera División, pero finalmente no se logró concretar.

PODRÍAN PERDER OTRO DE SUS INTEGRANTES

El mandamás de la institución merengue detalló que la directiva del equipo recibió una propuesta para hacerse de los servicios de otro de sus integrantes.

“En este mercado de verano hubo una oportunidad que se presentó para German Mejía. Quizá no fue algo tan formal, pero no llenó las expectativas del equipo. Su contrato vence en diciembre, si esa oportunidad se le mantiene asumo que él pueda tomarla, pero no del club”.