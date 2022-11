Rafael Villeda adelanta: “el domingo vamos a presentar las dos copas de Liga Concacaf en el Estadio Morazán”

Sereno y con la mirada puesta en más campeonatos, así se mostró el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, tras conquistar su primer título internacional como mandamás del conjunto merengue.

La Liga Concacaf dejó muchas reacciones al finalizar el partido. Entre ellos, la del máximo jerarca del León quien habló en EXCLUSIVA para Diario DIEZ.

Rafael Villeda reveló con qué comparaba ganar este título internacional, si Pedro Troglio continúa como entrenador del Olimpia y si presentará la copa el próximo domingo ante Motagua en el Estadio Francisco Morazán.

¿Cuánta emoción le genera haber ganado este título?

La verdad que estoy muy contento. Yo sé lo que significaba para nuestra querida afición el poder alcanzar esta copa. Lo vimos a lo largo de todos los partidos que pasamos en estas instancias. De los partidos de local tuvimos alrededor de una capacidad de 18,500 personas en cada uno de esos juegos. Eso demostraba las ansias que tenía nuestra afición por un título internacional más, gracias al esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico y a la afición pudimos alcanzar esto, ha sido fundamental la unión que ha existido en este grupo, contando siempre con el apoyo de Dios.

El equipo ha funcionado bien, entre lo que son los jugadores, junta directiva y afición. Nos alegra muchísimo en este torneo de Liga Concacaf que ahora desaparece. Seremos recordados como el único equipo bicampeón y los únicos en iniciar y terminar ganando el campeonato.

Se le apostó y no se le falló al objetivo.

Siempre que me entrevistaban o me preguntaban, dije que la prioridad era este torneo internacional. En el nacional hasta ahora vamos a entrar a la etapa decisiva y el equipo, pues, afortunadamente el cuerpo técnico ha sabido manejar bien las rotaciones del plantel en cada uno de los partidos porque estamos en segundo lugar, estamos a dos puntos del primero y con la posibilidad de este domingo poder alcanzar este primer lugar.