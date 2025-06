Rafa Villeda nombra a dos posibles fichajes y revela castigos a jugadores de Olimpia por jugar burocrático en USA

Responde a Luis Palma cuando dijo que el directivo hondureño corta las alas a los que buscan irse al extranjero: "Buscamos que sean buenas oportunidades para ambos, pero tenemos también ejemplos como el de Edwin Rodríguez que fue a Grecia y tuvimos problemas. No le pagaban a él, ni a Olimpia, entonces son situaciones que uno quiere evitar que los jugadores pasen por situaciones incómodas. Tampoco es que ha habido lluvias de ofertas, hay que estar claros. Por eso digo la importancia de que nuestra selección pueda ir al Mundial porque les da otro status diferente a los futbolistas".

Castigos a los jugadores que se van a jugar burocrático a USA: "Definitivamente que sí. En el club no es algo que sucede por primera vez, ya ha sucedido y Olimpia ha tomado las medidas disciplinarias correspondientes, pero es algo que se mantiene dentro del club, por como se manejan las cosas del club, son internas, pero sí se toman medidas y tengan la plena seguridad que también se tomarán medidas en esta oportunidad".

Los futbolistas alegan que en Liga Nacional no se pagan los 12 meses: "En Olimpia no es así, los jugadores que salieron ahorita tienen contrato vigente y están recibiendo salario. Son situaciones que creo desde el punto de vista profesional no se deberían de dar, no vemos eso en el fútbol de otros países importantes que sucedan. Es un consejo para todos estos muchachos, que una lesión o una situación de esas desagradables les complican la carrera, porque ese no es fútbol profesional. Espero que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir por el bien de ellos que lo piensen bien y tomen la mejor decisión, que sería descansar y aprovechar el tiempo, porque no es mucho el tiempo que tienen de descanso".