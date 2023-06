Raí Villa revela cómo se dio su fichaje por Real España, la no llegada a Motagua y la promesa a la afición: “Me veo levantando la copa con este equipo”

No, para nada. Yo como lo he platicado con mi agente es de seguir buscando mejorías y seguir creciendo en mi carrera, es un buen reto, una oportunidad para mí, buen equipo y la Liga es muy buena para seguir creciendo, además tendremos Copa de Centroamérica.

Pues mi agente más que nada, había un acercamiento con Motagua, después de las publicaciones que no eran concretas, que no eran reales, después se hizo un acercamiento con Real España y al final de cuentas se dieron las pláticas y en el acercamiento con el presidente (Elías Burbara) se dio la posibilidad de venir acá.

¿Son pocos los mexicanos que han venido acá, me imagino que quiere hacer un nombre?

Sí, como lo he dicho siempre, en el equipo que esté no quiero pasar desapercibido, no quiero ser uno más, quiero dejar mi huella, que la gente se acuerde de uno y tenga más bonitos recuerdos que malos.

¿Qué le ha pedido el Palomo, de lo que quiere de usted en la cancha?

Más que nada que me vaya adaptando, que vaya conociendo al grupo, pues en general se pide intensidad en el trabajo, responsabilidad, confianza e ir conociendo a sus compañeros.

¿Es consciente que viene a un equipo que está con presión porque tiene seis años de no ganar títulos?

Sí, estuve investigando y me platicaron de esa presión que hay en el club, pues no tengo... para mí es un torneo nuevo, yo vengo a hacer mi trabajo, a buscar el campeonato como todos y esperemos este torneo se dé con el favor de Dios. Hay que trabajarlo, ir paso a paso, pero el objetivo es que el equipo se está formando para ser campeón.

¿Cuál es su promedio de gol?

Pues siempre en los últimos años mi promedio de gol ha sido de ocho para arriba y en este torneo que finalizó hice 10 en Xelajú. En el año hice 17, pero más o menos por torneo hago ocho o diez goles.

Y viene a pelear dos torneos y para un delantero y goleador esto es motivante

Sí, es algo importante. Un torneo internacional para un jugador es clave y hacer las cosas bien sería importante en la carrera.

¿Su nombre Raí viene por el futbolista brasileño?

Sí, mi nombre me lo pusieron por el brasileño Raí (Campeón del Mundo en 1994), mi papá era futbolista también, nunca profesional pero sí jugaba, de allí lo sacó.

¿Cómo va su adaptación a la ciudad?

Es bonito lo que he conocido que no ha sido mucho, pero me gusta. He andado por allí en algunas vueltas porque no me ha tocado salir a conocer.

Puedes ver: Gira por Estados Unidos: Olimpia y Motagua confirman fechas, ciudades y rivales para amistosos de pretemporada

¿Con quién se lleva mejor?

Ahorita lo que me traslado con Ramiro Rocca porque vivimos cerca, con él es con quien vengo y voy.

La afición de Real España exige mucho, me imagino que se la va a querer ganar con goles

Sabemos lo que se le exige a un delantero y a un ofensivo, generar desequilibrio arriba, generar jugadas de gol y hay que ser contundente. En cualquier equipo se le va a exigir a un delantero hacer goles, contribuir con goles a su equipo.

¿Qué le promete a la afición aurinegra?

No, que uno va a tratar de trabajar, ser responsable, ser profesional y dar el máximo partido a partido para que estén contento.

¿Cómo se mira en diciembre al final de la temporada?

Me veo campeón, con el favor de Dios, pero hay que ir paso a paso, pero me veo levantando la copa con este equipo.