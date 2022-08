Ramiro Rocca de cara a la vuelta entre Cartaginés vs Real España: “Un gol y se pondrá muy lindo para nosotros”

“Será un partido complicado y sabemos que la serie no está cerrada. Nosotros tenemos que intentar hacer un gol y se pondrá muy lindo para nosotros”, comenzó diciendo.

La Máquina sacó en la ida un espectacular resultado de 2-0 ante el vigente campeón de Costa Rica, pero en el club sampedrano no se confían y son conscientes que por ahora no pueden celebrar el pase a la siguiente ronda.

Entrevista con Ramiro Rocca

¿Cómo saber manejar la ventaja que llevan?

“Sabemos que vamos a ir de visitantes y será una cancha complicada en donde ellos juegan muy bien, pero nosotros tenemos nuestras armas e intentaremos buscar un gol que prácticamente va a cerrar la serie.”

Análisis del Cartaginés sobre lo que mostró en la ida.

“Es un rival complicado y vienen de salir campeones en su liga, pero tenemos lo nuestro y vamos a realizar nuestro partido y primero Dios, vamos a traer la clasificación.”

Las claves para avanzar a cuartos de final de la Liga Concacaf.

“Hay que estar muy atentos y ser muy inteligentes en esta clase de juegos, tratar de buscar el gol que vale doble e intentaremos hacer eso.”

Su condición física.

“Me siento muy bien, bastante tranquilo. Ya poniéndome al 100% físicamente y la verdad muy feliz. Me había costado un poco porque me había agarrado la Covid-19 hace unos diez días, además no podía jugar en el torneo, pero ya estamos volviendo y primeramente Dios ya estamos al 100%.”