Los dardos que lanzó “Primi” Maradiaga sobre la Liga Nacional y dice que la Selección no tiene jugadores para competir

“En su momento cuando vine con la UPN, dije que la cancha tiene buen lejos, pero ya estando ahí indudablemente que hay ciertas irregularidades, el campo necesitan emparejarlo, pero yo lo he dicho muchas veces, no busco excusas de canchas, yo preparo al jugador para que se adapte, nosotros entrenamos en una cancha peor que la de acá, bueno, no digo que esté peor sino que hay que dedicarle...”, comenzó diciendo.

“Yo he puesto muchos ejemplos, cuando viene un artista, lo primero que le consiguen es un buen camerino, este camerino (del Marcelo Tinoco) de verdad que da pena para un fútbol profesional, tanto que nos jactamos que somos una liga cinco estrellas y no llegamos ni a una”, disparó Ramón Maradiaga.

“A mí no me incomoda, todos crecimos jugando en la tierra, en canchas con piedras e irregulares, a mí que no me vengan con excusas de que no me voy a acostumbrar a las canchas, yo tengo que acostumbrar a mis jugadores a que aprendan a jugar, a que sepan qué hacer con la pelota en equis circunstancias de juego, no dividirlas, no tirarla porque es lo que nos gusta ver acá, que vayan dos a chocar”, explicó.

