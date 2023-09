Futbolistas del Real España analizan al Victoria y lanzan advertencia: “Vamos a ser campeones este año”

Aunque no están en puestos de liguilla, la “Realeza” se mantiene cerca de los lugares de prodigio a falta de una vuelta completa y con el resurgir bajo el mando de José Valladares.

Hemos sido fuertes en casa, no hemos perdido, tenemos todos los puntos en casa. De visita tenemos que buscar los puntos. Esperemos que mañana podamos sumar de visita. En casa Real España se hace más fuerte, nos sentimos más fuerte en el Morazán que en el Olímpico.

Real España es un equipo grande que siempre debe estar peleando arriba, más ahora que no tuvimos un comienzo bueno y la presión es mucho mayor, pero estamos trabajando para eso. Sabemos que tenemos una afición más exigente.

Teníamos que ganarlo ante Olancho. Se ganó, se hizo un gran partido. Creo que este es el punto de partida del Real España, tenemos un buen grupo, plantel corto con mucha calidad. Ahora nos toca ir a La Ceiba sabiendo que será un partido muy complicado ante Victoria que quiere sumar si o si. Igual nosotros, ganando nos metemos al quinto o sexto lugar, entonces, queremos seguir con ese paso, Real España debe seguir en los primeros lugares. No tuvimos un buen comienzo, pero ahora el equipo quiere retomar el cambio.

¿Cómo te sientes, te hiciste de un lugar en el equipo?

Me siento muy contento, me siento bien contento con el equipo y con la confianza que me han dado.

Son octavos, pero están todos pegados

Estamos todos pegaditos, vamos a ser campeones este año, esta temporada vamos a ser campeones nosotros.