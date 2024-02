Miguel Falero dispara tras ser sancionado por la Comisión de Disciplina y hace fuerte denuncia: “Eso es tiranía”

”Voy a hablar por última vez, pues como dicen algunos colegas, no hablaré de los jueces porque me sancionan. Ellos interpretan que en mi rol no puedo hacer un comentario sobre la actuación del juez, me cobran 30 mil lempiras por haber defendido acciones de dos de mis jugadores donde interpreto que fueron perjudicadas. Yo no creo que el árbitro lo haya hecho con mala intención, pero sí creo que puedo dar una opinión diferente a la Comisión de Disciplina respecto a los árbitros”, dijo inicialmente el DT del Real España.

Y profundizó: “Me gustaría que cambiaramos los papeles y se encuentren con cosas anómalas, y ver cuál sería la opinión de los integrantes de la Comisión de Disciplina si los llevan a jugar de un extremo a otro del país de miércoles a sábado, o te fijan una persona que te dirija el primer encuentro y luego el tercero, ¿acaso eso pasa con otras instituciones? Uno puede opinar con respeto, pero si molesta que den opiniones diferentes, es muy cerrado... tendré que pagar la multa aunque antes antes no hubo advertencias, ni antecedentes, creo pasan cosas que uno puede expresarse. En ningún gobierno del mundo te ponen un tapabocas porque diste una opinión distinta, eso es tiranía, ¿entonces cómo defenderé a mis jugadores?”.