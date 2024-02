Miguel Falero denuncia que hay una predisposición en contra del Real España: “Eso me preocupa demasiado”

“Fue un partido sumamente intenso donde dos equipos fuertes intentaron ir al frente y jugar, sobreponiéndose a las condiciones de la cancha, que si bien no eran las mejores, fue lo mejor que se pudo presentar, tengo entendido que hubo mejoras respecto a lo que pasó en el recital”, dijo inicialmente Falero en conferencia de prensa.

“No salimos contentos porque venimos a buscar tres puntos como vamos a todos los terrenos. Lamentablemente, no pudimos llevarnos la victoria porque tuvimos enfrente un equipo que lo dejó todo y tiene mucho peligro en pelotas directas y cruzadas”, reiteró.

De igual manera, el técnico de Real España manifestó su molestia contra el arbitraje y criticó el trabajo del central Nelson Salgado, pues calificó que miden con otra vara las situaciones del club aurinegro.

“Me preocupa sobre todo el no poder disputar las pelotas. O sea, cuando hay un duelo aéreo, hay falta a favor del rival y amarilla para el jugador del Real España. Va a trabar Tatum, falta a favor del rival y amarilla para el jugador del Real España”, se quejó Miguel Falero.

“El fútbol es un juego de roce, yo no digo violencia, digo que tiene que haber roce, marca y una disputa por el balón, se tiene que permitir eso, ¡así es el fútbol! Me parece que hay cierta predisposición y eso me preocupa demasiado”, cerró el estratega uruguayo que comanda el cuadro aurinegro.