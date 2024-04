Jhon Jairo López revela porqué se retractó de su renuncia con Real Sociedad y avisa: “Se vienen cuatro finales”

“Hoy me siento muy halagado que tengo el respaldo. Aquí quiero aclarar un tema que es cuando tomé la decisión de dar un paso al costado nunca lo hice porque hay rencillas o problemas internos en el grupo. Desde que llegamos en junio de 2023 hemos tenido el respaldo y el apoyo, más allá de eso hemos tenido la actitud en los partidos, hoy me siento halagado de tener un grupo de jugadores que quieren tirar para adelante”, mencionó López en conferencia de prensa.

Añadió: “Y tomé esa decisión más pensando en la institución que en mí mismo, porque llevábamos una serie de partidos perdidos, no veíamos cómo sacarle la vuelta a eso, pensaba ser coherente conmigo mismo, darle la oportunidad a alguien que viniera, para sacar esto adelante, por eso lo hice, pero en ningún momento he sentido irrespeto de mis jugadores, siempre he sentido el cariño y la admiración, por eso las cosas son muy fáciles en Tocoa. Le pido a la afición el respaldo total, este grupo está comprometido para el juego del sábado, yo no me quedo atrás”.

Jhon Jairo reveló que ayer martes se reunió con la junta directiva del club tocoeño, donde se confirmó la continuidad al mando de la Real Sociedad y detalló que se vienen cuatro finales que empiezan este sábado.

“Ayer tuvimos una reunión con la junta directiva. Al final, no sé si me equivoqué o no, pero quería darle una oportunidad más a la institución que buscara esa clasificación a liguilla, lo de salvarnos del descenso lo habíamos hecho en fechas atrás, pero hoy vamos a buscar el objetivo, estamos a tiempo, dependemos de nosotros mismos, de lo que hagan los jugadores, eso para mí es importante, sé que quieren más, vamos a jugar cuatro finales y esas finales empiezan a partir del sábado, esperemos nos sintonicemos bajo una misma idea. Le pido disculpas al que se sintió aludido, no fue con intención, pensé en la institución, pero aquí estamos, errar es de humanos, este gesto de nobleza se los agradezco. ¡Hay Real Sociedad para rato!”, precisó.