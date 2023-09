Roberto Osorto, el diamante del Real España pretendido en Europa: su maestro en el club, a quién admira y ¿quiso renunciar?

Con apenas 17 años, el Real España cuenta con un diamante en bruto como lo es el niño Roberto Osorto, novel futbolista que en su primer año como profesional ha destacado tanto que desde el extranjero cotizan sus servicios.

“Al principio me quería regresar. Era muy difícil estar sin mi familia, pero al final ellos me convencieron que me quedara y semanas después la vida me cambió”, empezó a relatar el jugador sureño, oriundo del corazón de Choluteca, respecto a cuando se mudó a San Pedro Sula en enero tras ser traspasado por el AFFI Academia. En octubre del 2019, Roberto sorprendió a Honduras cuando el técnico Emilio Umanzor lo hizo debutar en la Segunda División con el Broncos, equipo de su ciudad, cuando apenas tenía 13 años. Sí, desde esa edad se ha medido contra jugadores que le doblan edad y altura. Ese mismo año fichó por el AFFI, donde se formó como futbolista hasta el presente año.

“Hoy hace un año seguía estudiando, terminando el colegio. Vivía con mis abuelos, hace tres años mi mamá se fue para España. No tuve problemas en casa durante mi infancia, siempre conté con apoyo, no es que debía ser futbolista para salir adelante, siempre quise ser futbolista e intentaba que los estudios fueran de la mano. El próximo año empezaré la universidad, aún no me decido si estudiaré marketing o administración de empresas”, contó Osorto. El volante ofensivo confiesa que siempre fue aficionado del Real España, club al que llegó en un principio para integrar las reservas, pero solamente disputó un partido (45 minutos) con el filial aurinegro, pues después se fui al Premundial Sub-17, donde la rompió liderando con goles a Honduras, y de allí empezó a despegarse su joven carrera. “Después del Premundial ya me miraban y trataban diferente. Ese torneo lo cambió todo ya que cuando regresé me integré de un solo el primer equipo. Cuando debuté ante Whitecaps tenía miedo, me sentía nervioso como cualquier niño, ahora ya me siento mejor, con más confianza. La verdad es que no me costó adaptarme, Real España es un equipo muy sano, hay una competencia muy sana y se siente el apoyo de mis compañeros”, dijo el ‘36’ aurinegro, quien vive junto a un reservista del club.

“Es muy bonito salir como titular, no es que soy titular indiscutible, yo solo aprovecho las oportunidades. No siento presión ni ninguna carga pesada por jugar en un equipo grande por mi edad”, agregó. El maestro de Osorto en la Máquina es con quien él mejor se lleva en la cancha, Jhow Benavídez, el futbolista de los experimentados que más le aconseja, pues comparten características futbolísticas por lo que su juego es muy similar. “De Jhow es de quien más he aprendido, me dice que no tenga miedo, que conduzca, encare y me meta al área. Cuando metí mi primer gol allí me dijo ‘le pegaste bien, le pegaste bien’, cuando anoté no me la creía, yo solo le pegué intentando meterla abajo y entró”, rememora la promesa hondureña. En mayo, con varios partidos en Primera División a su espalda, Osorto esperaba ser convocado al Mundial Sub-20 con la Bicolor, pero el técnico Luis Alvarado decidió no citarlo debido a que su edad correspondía a un proceso menor.

“Era un sueño jugar el Mundial, pero al final nadie se acercó a mi o me dijo algo, simplemente no me convocaron y respeté la decisión, las cosas pasan por algo, él tuvo sus razones. Y una semana después me llamaron para un microciclo en la Selección Mayor, son cosas del fútbol”, declaró. Roberto se ilusiona con los Juegos Panamericanos de Chile donde jugará la Sub-23: “Yo estoy listo para cualquier llamado para cual sea la selección”, advirtió el jugador del Real España de apenas 17 años. El talentoso diestro tuvo una prueba en el KAA Gent de Bélgica el pasado julio y según sus palabras solo dejó cosas buenas, tanto así que el club europeo le sigue el rastro en el presente. “Fue una experiencia bonita, otros aires, cosas nuevas, aprendí mucho. En la prueba me fue bien, me integré al equipo Sub-23, que es el segundo equipo, mientras estaban en pretemporada, estuve dos semanas. Sé que hice las cosas bien, y me han seguido contactando, me dicen que me miran los partidos, tengo las puertas abiertas”, comentó Osorto, quien espera cumplir en enero sus 18 años para poder jugar en otro país.