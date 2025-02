Rodrigo Auzmendi revela por qué le escupió a Julián Martínez y envía mensaje: “Yo no soy ningún racista...”

“Quería pedir disculpas por lo sucedido ayer en el clásico, son situaciones de partido donde están las pulsaciones altas y donde me dijeron algo de mi familia perdí la cabeza, lo que pasó no justifica nada”, empezó diciendo Auzmendi.

Y continuó: “ Yo no soy ningún racista ni jamás lo seré, la situación no representa lo que soy como persona y los que me conocen saben bien, sin dudas algo que no volverá a suceder”.