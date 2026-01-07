Rolin Peña atiza contra Said Martínez tras perder la final ante Olimpia: "es muy localista, sabíamos a lo que veníamos"

Peña dio méritos a los jugadores y cuerpo técnico pese a que no se lograron los objetivos y lanzó unas críticas al arbitraje. "Muy duro perder la final, representa todo el trabajo del torneo, lamentablemente hoy no se logró, los jugadores se entregaron, pero no se pudo", comenzó diciendo Rolin.

Rolin Peña, uno de los directivos del Marathón, dio la cara luego de perder la final ante el Olimpia, la cual anhelaban obtener para cerrar con broce de oro la celebración del centenario.

Sobre el arbitraje: "Se hizo un gran trabajo de parte nuestra, lo que queríamos era otra cosa, gran trabajo del cuerpo técnico y jugadores, me quedan mis dudas en cuanto al arbitraje, es muy localista, me queda duda en la acción del gol, pero bueno, ya contra esto no podemos hacer nada, ya sabíamos a lo que veníamos"

También se refirió a la final de ida ante Olimpia en San Pedro Sula, la cual no pudieron ganar de local he igualaron 2-2. "Es importante ganar en casa, pudimos haberlo hecho, en el fútbol cuando se perdona o no se suma de a tres en casa después pesa"

Y cerró. "Hay que hacer un análisis, se deberán de hacer unos cambios en la junta directiva con personas que vengan a apoyar a fortalecer el equipo y en la parte deportiva pues obviamente a mejorarlo aún más".