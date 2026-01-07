Rolin Peña atiza contra Said Martínez tras perder la final ante Olimpia: "es muy localista, sabíamos a lo que veníamos"

Sobre el arbitraje: "Se hizo un gran trabajo de parte nuestra, lo que queríamos era otra cosa, gran trabajo del cuerpo técnico y jugadores, me quedan mis dudas en cuanto al arbitraje, es muy localista, me queda duda en la acción del gol, pero bueno, ya contra esto no podemos hacer nada, ya sabíamos a lo que veníamos"También se refirió a la final de ida ante Olimpia en San Pedro Sula, la cual no pudieron ganar de local he igualaron 2-2. "Es importante ganar en casa, pudimos haberlo hecho, en el fútbol cuando se perdona o no se suma de a tres en casa después pesa"Y cerró. "Hay que hacer un análisis, se deberán de hacer unos cambios en la junta directiva con personas que vengan a apoyar a fortalecer el equipo y en la parte deportiva pues obviamente a mejorarlo aún más".